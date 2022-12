Gazdaság

A magyar lakosság több mint fele túlköltekezik a karácsonyi ajándékok vásárlásánál egy kutatás szerint

A magyarok 80 százaléka előre eltervezi, hogy milyen értékben vásárol majd, de több mint 50 százalékuk túlköltekezik az ünnepi időszak során - derült ki a Magyar Bankholding reprezentatív kutatásából, amelynek összefoglalóját hétfőn juttatták el az MTI-hez.



A válaszadók véleménye a tavalyihoz képest nem változott azzal kapcsolatban, hogy mennyi ajándékot szeretnének venni szeretteiknek, továbbra is átlagosan hét ajándékkal terveznek. A legtöbben idén 20 és 30 ezer forint közötti értékben vásárolnak.



A megkérdezettek nagyobb arányban előre tudják, hogy kinek mit szeretnének venni karácsonyra, de az üzletek kínálata is nagyban befolyásolja a választást.



Idén 46,1 százalék azok aránya, akik érintésmentes fizetést választanak, de továbbra is népszerű a készpénz használata, 55,6 százalék elsősorban így fizet.



A fiatalok körében hódítanak a digitális megoldások, a 18-26 éves korosztály 39,7 százaléka közölte, hogy mindig mobiltelefonnal fizet, ha lehetősége van rá.



A 36-44 évesek körében a legjellemzőbb, hogy a karácsonyi költségeket megtakarításból állják. Sokan azonban valamilyen banki hitelből finanszírozzák az ünnepi kiadásokat, a válaszadók 83,4 százaléka hitelkártya-keretéből tervez vásárolni.



A 27-35 év közöttiek 100 százaléka válaszolta azt, hogy a hitelkerete nagy részét az ajándékok megvásárlására költi majd. A hitelkártyával vásárlók több mint fele jelezte ugyanakkor, hogy az ünnepek után a teljes összeget törleszti a banknak.