Közlekedés

Két nagy útépítési projekt fejeződött be Gyulán

Az egymilliárd-húszmillió forint kormányzati forrásból, a helyi Futizo Kft. kivitelezésében átépített Tiborc utcán felújították a közműveket és a közvilágítást is, új járdát építettek, és kialakítottak egy körforgalmat is. A körforgalomba karácsonyi hangulatot kifejező installációt helyeztek el vasárnap.



Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP) polgármester az MTI-nek elmondta, a Tiborc utca felújításának gazdasági és turisztikai jelentősége is van: a 44-es főút román határhoz közeli elkerülő szakaszáról ezen keresztül érik el a turisták a várat, a fürdőövezetet, az ott lévő szállodákat és apartmanokat.



A másik projekt szintén egy új, úgynevezett elliptikus körforgalom kialakítása volt egy balesetveszélyes csomópontban a városban. Erre szintén hazai forrást, nettó 288,7 millió forint támogatást kapott a város.



"A Belső-Törökzugi és az Észak-Törökzugi lakótelepen, valamint a kettő közötti kertvárosi részen több mint négyezer ember él, akik napi gyakorisággal haladnak át ezen a szakaszon, sokan pedig a belváros irányából közlekednek Törökzug felé, ahol bölcsőde, óvoda, iskola és orvosi centrum is van" - mondta a polgármester. Ez a projekt a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, a Délút Építő és Bányászati Kft. kivitelezésében valósult meg.