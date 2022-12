Gazdaság

Szijjártó: Magyarország az elektromos autóipari átállás világbajnokává válhat

Magyarország időben és jól reagált az autóipari forradalomra, így mára az elektromos átállás Európa-bajnokává vált, és jó esélye van ezt megfejelni egy világbajnoki címmel is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Tiszakécskén.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a német tulajdonú Hechinger Kft. műhelyének és raktárának átadásán arról számolt be, hogy az autó-, gép-, építő- és orvostechnikai ipar számára elektronikai részegységeket gyártó vállalat 1,4 milliárd forintos beruházását az állam 276 millió forinttal támogatta, így hozzájárulva hetven új munkahely létrehozásához.



Beszédében leszögezte, hogy az elmúlt három év két óriási, mindent a feje tetejére állító válságról szólt világszerte. "Ma a nemzetközi viszonyokban, értve ez alatt a világpolitikát és a világgazdaságot is, az összevisszaság és a bizonytalanság ural mindent" - húzta alá.



Rámutatott, hogy ez sem tudta megakasztani a globális autóipari forradalmat. "Az elektromos átállás egyirányú utca, amelybe már mindenki belehajtott" - fogalmazott.



Ennek érzékeltetésére hangsúlyozta, hogy tavaly duplájára nőtt az eladott elektromos autók száma, és elérte a hatmilliót, idén pedig meghaladja a tízmilliót. Mint közölte, friss előrejelzések szerint 2030-ra az újonnan eladott autóknak már nagyjából a 60 százaléka elektromos lesz a világon.



Szijjártó Péter kiemelte: "Magyarország erre a jelenségre időben, gyorsan és jól is reagált, ezért az elektromos autóipari átállás Európa-bajnokai vagyunk, és jó esélyünk van arra, hogy ezt még egy világbajnoki címmel is megfejeljük."



Üdvözölte, hogy hazánk már ma a világ harmadik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártója, ez lett az első számú magyar exportcikk, és a szektor legnagyobb beruházásai még csak a következő években készülnek majd el.



A miniszter kijelentette, hogy a mostanihoz hasonló beruházások növelik az autóipar teljesítményét, amely idén eddig körülbelül 23 százalékkal bővült, termelési értéke szeptember végére elérte a 8700 milliárd forintot.



Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy nincs sikeres autóipar magas színvonalú, nagy biztonsággal gyártani képes beszállítói háttér nélkül, ezért is fontos a Hechinger Kft. kapacitásbővítése.



Hozzátette: a folyamatos fejlesztések reményt adnak arra, hogy a gazdaság továbbra is növekedési pályán tudjon maradni, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy hazánk kivétel lehessen az ukrajnai háború és a szankciós intézkedések miatti európai recesszióból.



"Minél több beruházás jön létre Magyarországon, annál nagyobb a sanszunk arra, hogy mi ebből a recesszióból kimaradjunk" - mondta.