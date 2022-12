Energiaválság

A benzin már kidőlt, de meddig bírják az élelmiszerárstopok?

2022.12.07

Az élelmiszerárstopot is megszüntetheti a kormány, ha az országos ellátást veszélyeztetné - ezt mondta Gulyás Gergely miniszter az RTL Híradó kérdésre. A gyártók szerint a karácsonyi készülődés fokozhatja a hatósági áras termékek hiányát. A jegybankelnök hétfőn azt mondta, azonnal ki kell vezetni az ársapkákat, mert azok csökkentés helyett tovább növelték az inflációt.



Nem minden boltban van áruhiány a hatósági áras termékekből, sok helyen folyamatosan korlátozzák ugyanis az egyszerre vásárolható mennyiséget.



"Cukorból egy vevőnek csak két kilót adunk. Tojásból 10 darabot, lisztből is csak két kilót tudunk adni" - mondja Csomós János, egy bolt üzletvezetője.



Többfelé azonban elfogytak a maximált árú élelmiszerek, a gyártók szerint pedig hamarosan még több üres polc lehet. Azt mondják, kizárólag a kereskedőkön múlik, hajlandóak-e most a kötelezőnél, a tavalyi évben átlagosnál nagyobb mennyiséget árulni az árstopos termékekből. Vagyis vállalnak-e még nagyobb veszteséget.



"Ha úgy döntenek, hogy csak a kötelező mennyiséget tartanak a sapkás termékből, akkor előfordulhat az, hogy nem lesz elegendő a fogyasztók számára. Karácsony előtt ugye nem átlagos szintű vásárlás jellemző ezekből a termékekből sem, ilyenkor bizony néhány termékből az átlagosat akár kétszeresen is meghaladó mennyiséget vesznek az emberek - mondta Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke.