Energia

MEKH: mérséklődtek az európai földgázárak, radikálisan csökkent a hazai fogyasztás októberben

Az enyhe októberi időjárás és az ipari kereslet csökkenése mellett telítődtek az uniós tárolók, amelynek eredményeként mérséklődtek az európai fölgáz termékárak, a hazai felhasználás októberben az előző évihez képest 41 százalékkal csökkent - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) októberi földgázpiaci riportja alapján szerdán az MTI-vel.



Októberben a 2022. novemberi termékár a Holland Gáztőzsdén (TTF) 195,23 euró/megawattóráról (MWh) 123,35 euro/MWh-ra csökkent.



Európában októberben bővült a holland-LNG kapacitás, október 1-jén pedig átadták a Balti vezetéket, ami Norvégiából Lengyelországba szállít gázt, és a hónap elejétől a francia-német fizikai földgázszállítás is lehetővé vált - ismertették.



Az októberi európai importforrások 294 terawattóra (TWh) volumene az előző évinél 19 százalékkal alacsonyabban alakult, havi alapon a csökkenés 3 százalék. Az orosz forrás októberben éves alapon 80 százalékkal, a megelőző hónaphoz képest 13 százalékkal csökkent. A Török Áramlaton is csökkent a szállítás, szeptemberhez képest 16 százalékkal. A kieső orosz forrást az LNG 59 százalékos növekedése csak részben tudta kompenzálni - írták a közleményben.



A hazai felhasználás októberben 5,8 TWh volt, az előző évihez képest 41 százalékkal csökkent. A megtakarítás közel fele eredt a kedvezőbb időjárásból, de a hőmérséklettel korrigált adatok is 23 százalékos visszaesést mutattak. Az enyhe időjárás és a magasabb import lehetővé tette, hogy októberben 8,2 TWh gázt betároljanak, így a tárolók 58 TWh készlettel zárták a hónapot, a töltöttségi szint 85,6 százalékon állt. A stratégiai készlet szintje újra elérte a 2018-ra jellemző értéket.



Az uniós földgáztárolók töltöttségi szintje a hónap végén megközelítette a 2019. és 2020-ra jellemző kiugróan magas értéket - tájékoztatott a MEKH.