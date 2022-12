Üzemanyag

A Mol szerint beindult a pánikvásárlás

Több helyen napokkal ezelőtt elfogyott a hatósági áras üzemanyag, majd az autósok felvásárolták a drágább fajtákat is. 2022.12.06 11:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Mol szerint beindult a pánikvásárlás a benzinkutakon, miután több helyen napokkal ezelőtt elfogyott a hatósági áras üzemanyag, majd az autósok felvásárolták a drágább fajtákat is - írja a Telex. Tapasztalataik szerint furcsa dominóhatás alakult ki Budapesten: azok a kutak viselik az extra terhelést, ahová a máshonnan elküldött autósok áradata zúdul, így viszont ez utóbbiaknál is gyorsabban merülnek ki a készletek.



A Mol azt közölte: a töltőállomásaik továbbra is nyitva tartanak, a tartálykocsik folyamatosan úton vannak, a Dunai Finomító karbantartásán pedig szintén dolgoznak, és a terveknek megfelelően haladnak.



A portál a következőket tapasztalta:

-A Shell előregyártott matricákkal készült az átmeneti készlethiányra, és hétfőn már volt olyan kútja, ahol mindegyik kútfejen ilyen matrica szerepelt.

-A benzinért eredménytelenül portyázó autósok gyorsan áthajtanak a kúton, emiatt számos helyen a kihajtásnál alakul ki dugó.

-A benzinkutasoknak láthatóan nagyon elegük van abból, hogy az oszlopok közt szlalomozó, majd indulatosan távozó autósok mindig ugyanazokat a kérdéseket ismételgetik.

-A benzinkutak nemigen tudják, hogy mikor kapnak üzemanyagot, így az autósokat sem tudják tájékoztatni.

-Noha Magyarországon körülbelül kétezer benzinkút működik, valójában senki nem tudja pontosan megmondani, hogy hol lehet biztosan üzemanyagot kapni, és hol nem.