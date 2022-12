Pénzügy

MNB: 12 millió forint bírság az MKB Bank befektetési szolgáltatási hiányosságai miatt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 12 millió forint bírságot szabott ki az MKB Bankra, egyebek közt az ügyfeleknek nyújtott befektetési tanácsadás gyakorlatához, egyes értékpapírok nyilvántartásához, a bennfentes kereskedelem lehetőségét megakadályozó szűrőrendszerhez kötődő hiányosságok miatt. A feltárt problémák nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését - közölte az MNB kedden az MTI-vel.



A jegybank a helyszíni ellenőrzést is magába foglaló vizsgálata során a bank befektetési szolgáltatási gyakorlatában 2019. december 1-jétől a vizsgálat lezárásáig tartó időszakot vette górcső alá.



Az MNB próbavásárlása során megállapította: a bank úgy adott befektetési tanácsot, hogy azt megelőzően az ügyféltől nem teljeskörűen szerzett be információkat - az annak befektetési ismereteit értékelő, és így az ő érdekeit védő - alkalmassági teszthez. Ehelyett az alkalmassági tesztet a bank munkatársa részben maga töltötte ki az MNB próbavásárlást végző munkatársainak távollétében. A bank több esetben nem készített a befektetési tanácsadás alátámasztására szolgáló alkalmassági jelentést sem.



Az MNB vizsgálata során azt is feltárta, hogy egyes értékpapírok egyenlege nem pontosan szerepelt a bank nyilvántartási rendszerében és ebből adódóan ezen ügyfeleknek küldött értékpapírok állományáról az ügyfelek nem kaptak pontos tájékoztatást a hónap utolsó napjára vonatkozó egyenlegközlőkön. A bank továbbá az ügyfelek számos értékpapírügyletéről nem vagy pontatlan tartalommal állította össze a kötelező tranzakciós jelentéseit is a jegybank felé.



A vizsgálat megállapítása szerint a bank nem rendelkezik a piaci manipuláció, bennfentes kereskedelem gyanúját felvető megbízások, ügyletek teljes körű szűrésére kiterjedő eljárással - írták.



Mindezek alapján az MNB kedden közzétett határozatában az egyes jogsértésekhez kapcsolódóan 90-180 napos teljesítési határidővel kötelezte az MKB-t a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A bírság összegének meghatározásakor a jegybank súlyosbító körülményként vette figyelembe egyebek közt az értékpapír-nyilvántartási, ügyféltájékoztatási, illetve a bennfentes kereskedelemre vonatkozó szűrőrendszerrel kapcsolatos hibák általános, nem eseti jellegét, valamint az adatszolgáltatással kapcsolatos jogsértés ismétlődő jellegét. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a vizsgálat során együttműködő bank azonnali intézkedéseket hozott az egyik hiányosság megszüntetésére - közölte az MNB.