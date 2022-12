Legek

Megválasztották az ország legjobb pálinkáit

A korábbi évek sikerei után idén is kiválasztották a TOP pálinkakiválóságnak minősített pálinkák közül az Agrárminisztérium pálinkáját, az elismerő címet 2022-ben a Lunczer Pálinkaház fürtös meggy pálinkája kapta - közölte az Agrárminisztérium (AM) pénteken.



A Lunczer olyan családi pálinkafőzde, amely a Nemzeti Pálinkakiválóság Program létrehozásának évében alakult a Dunkakanyarban fekvő, Kosd településen. A díjazott párlat több éves magas színvonalon végzett munka, tanulás és kísérletezgetés beérett gyümölcse - tette hozzá Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a közleményben.



"A kereskedelmi pálinkafőzdék munkájának köszönhetően ma már egy magas minőségű, igazi gasztronómiai különlegességre gondolhatunk, amikor a pálinkáról van szó, amely nemzetünk egyik kiemelkedő produktuma és hungarikumaink egyike" - fogalmazott az államtitkár a Nemzeti Pálinkakiválóság Program fővárosi díjátadó gálaestjén.



Az AM közleményében az államtitkár emlékeztetett, először 2014-ben hirdette meg a minisztérium a programot, melynek célja az volt, hogy hazai és külföldi piacon is ismert és elismert legyen a minőségi magyar pálinka.



Nobilis Márton elmondta, az idei Nemzeti Pálinkakiválóság Programot ősszel hirdették meg, és 16 pálinkaház összesen 103 tétellel nevezett. Hozzátette, a számok is azt mutatják, hogy a pandémia, majd az orosz-ukrán háború okozta nehéz gazdasági helyzet ellenére is egyre népszerűbb a program a kereskedelmi főzdék körében. A szakmai zsűri véleménye alapján végül a 2022. évi Nemzeti Pálinkakiválóság Programba nevezett termékek közül 13 Pálinkaház 67 tétele kapott minősítést. Ebből 49 tétel Pálinkakiválóság és 18 tétel TOP Pálinkakiválóság minősítést ért el.