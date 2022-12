Pénzügy

Új szolgáltatással növelné a hitelfelvételi kedvet az OTP

Új szolgáltatással növelné a válság miatt csökkent hitelfelvételi kedvet az OTP Bank, elemzők szerint több bank is követni fogja a pénzintézet most bevezetett egyszeri kamatcsökkentő szolgáltatását.



Az OTP Bank közölte: a megoldással az ügyfeleknek lehetőségük lesz arra, hogy a futamidő során egy alkalommal, díjmentesen csökkentsék hitelük kamatát, ha csökkennek a bankközi kamatok. A szolgáltatás minden decembertől igényelt Végig FIX ingatlanfedezetű hitelhez automatikusan jár, a Minősített Fogyasztóbarát lakáshitelek kivételével. A korábban felvett hitelekhez ez a szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Az OTP Bank a kamatstop bevezetésekor (2022. január) felfüggesztette a változó kamatozású, majd a kamatstop kiterjesztésekor (2022. október) minden nem végig fix ingatlanhitel értékesítését. Az elmúlt évek során az ügyfelek kockázatkerülő magatartása miatt lényegében a kereslet is megszűnt a változó kamatozású konstrukció iránt. Az OTP Bank már csak VégigFIX kamatozású ingatlanhitel konstrukciókat kínál ügyfelei számára - közölte a pénzintézet az MTI-vel.



Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu hitelszakértője a friss bejelentésről elmondta: a lakossági ügyfelek jó részét távol tartja ma a hitelfelvételtől, hogy a bankok jelzáloghitel kamatai folyamatosan emelkednek, a törlesztőrészletek az egekben vannak. Miután a bankok egyre nagyobb része végig fix konstrukciókat kínál, ezért sokan félnek, hogy a kölcsönük kamata és így törlesztőrészlete végig magas maradhat - jegyezte meg.



Az OTP ajánlata - amelyet Gergely Péter szerint egész biztosan a többi bank is követni fog - ezt a félelmet oldja azzal, hogy az ügyfeleknek abban a várt esetben, amikor az infláció mérséklődni fog és így a hitelkamatok is lejjebb korrigálnak majd, díj és költségmentesen módja lesz a hitelének költségét ehhez az alacsonyabb kamathoz igazítani és így akár milliós összeget megspórolni a hitelén.



Gergely Péter emlékeztetett arra, hogy ingyenes szerződésmódosítást a jogszabály már biztosít a változó kamatozású hitellel bíró ügyfelek számára, akik költségmentesen cserélhetik fix kamatozásúra kölcsönüket. Ugyanakkor a mostanihoz hasonló, általános piaci megoldás még nem volt. A legközelebb a most indult szolgáltatáshoz az UniCredit Bank ajánlata állt: a pénzintézet 5 év elteltével ingyenes előtörlesztést kínál minden jelzáloglevél konstrukciójában - természetesen úgy, hogy az előtörlesztés egy másik hitelfelvétellel összekapcsolható. Az új OTP kamatcsökkentő szolgáltatás ugyanakkor nem ír elő új szerződést, és gyorsan lebonyolítható - tette hozzá.



A BiztosDöntés.hu hitelszakértője szerint a szolgáltatást bevezető OTP előrelátó, mert a szolgáltatással minimalizálja annak a kockázatát, hogy a piaci lakáshitel kamatok esése után más bank kínáljon olcsóbb kamaton hitelcserét az OTP hitellel rendelkező ügyfeleknek.