Technológia

Az Airbus bemutatta a hidrogénüzemű, környezetbarát hajtóművét - videó

Hidrogénüzemű, üzemanyagcellás, környezetbarát hajtóművet fejleszt az Airbus - jelentette be a francia repülőgépgyártó vállalat szerdán.



Az MTI-nek küldött közleményükben jelezték: ez a hajtóművi rendszer a tervek szerint megoldaná, hogy 2035-re felszálljon az első nulla károsanyag-kibocsátású repülőgép.



Az Airbus az évtized közepe felé kezdi meg az üzemanyagcellás hajtómű-rendszer földi és repülési tesztelését. A kísérletekre a ZEROe nevű, a kísérletek bemutatását szolgáló tesztgéppel kerül sor. Az A380 MSN1 típusú, az új hidrogéntechnológiákat tesztelő repülőgépet jelenleg úgy alakítják át, hogy a folyékony hidrogéntartályokat és a hozzájuk tartozó elosztórendszereket is hordozhassa - tájékoztatott az Airbus.



A közleményben idézik az Airbus zéró kibocsátású repülőgépekért felelős alelnökét, Glenn Llewellynt, aki elmondta: az üzemanyagcellák lehetséges megoldást jelenthetnek a nulla károsanyag-kibocsátású törekvések megvalósulására. Ezek a repülőgépmotorok képesek lehetnek egy, a fedélzetén 100 utast szállító gép meghajtására, amelynek hatótávolsága 1000 tengeri mérföld (1853 kilométer).



A ZEROe repülőgép fejlesztését 2027-28-ban kívánják elindítani.



A hidrogén meghajtás elterjedéséhez új kiszolgáló létesítményekre is szükség van, az első ilyen állomás fejlesztésére és megépítésére az Airbus a világ vezető űripari hajtóműveit gyártó ArianeGroup cégcsoporttal kötött együttműködési megállapodást. A folyékony hidrogén tárolását és repülőgépekbe töltését célzó beruházás a Toulouse-Blagnac-repülőtéren valósul meg 2025-re.



Ezzel párhuzamosan az Airbus a zöld hidrogént előállító HyPorttal is együttműködési megállapodást írt alá arról, hogy közösen hozzák létre a világ egyik első, zöld hidrogént előállító és elosztó repülőtéri üzemét. Az építkezés szintén a toulouse-i repülőtéren valósul meg, átadása 2023-ban várható, és naponta 400 kilogramm hidrogén előállítására lesz képes. Ez a mennyiség mintegy 50 földi kiszolgáló jármű energiaellátásához elegendő - áll az Airbus közleményében.

Mega Watt?💡 ... Mega News! 📰 ...

Our #ZEROe demonstrator prepares for the world's first fuel cell hydrogen-powered engine to demonstrate a megawatt-class fuel cell propulsion system. #AirbusSummit

Learn more here: https://t.co/sGB1xuCawk pic.twitter.com/X8MOUiNTZD — Airbus (@Airbus) November 30, 2022