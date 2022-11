Gazdaság

Cégfelvásárlásokkal kerülnék el a recessziót a vállalatvezetők egy kutatás szerint

Minden második vezető cégfelvásárlást tervez egy éven belül, a fenntarthatóság pedig kritikus fontosságú lesz a versenyképesség fenntartásához - derül ki az EY nemzetközi tanácsadó vállalat globális kutatásából.



Az MTI-nek küldött keddi közlemény szerint a koronavírus-járvány visszatérésétől, még tovább növekvő geopolitikai feszültségektől és az inflációtól tartanak leginkább a vezérigazgatók.



A vezetők közel fele attól tart, hogy megint jelentős károkat okoz majd a Covid-19 járvány: ismét kijárási tilalomhoz, bezárásokhoz és az ellátási láncok szakadozásához vezethet. Az infláció negatív hatásait (43 százalék) és a geopolitikai feszültségeket (35 százalék) - köztük Oroszország Ukrajna ellen indított háborúját - is óriási kockázatnak látják a vállalat működése szempontjából.



Mindezek miatt a cégvezetők döntő többsége már elkezdte átalakítani befektetési és működési terveit. A vezérigazgatók egy nagy része elhalasztja tervezett beruházásait. Számos vállalat módosítja az ellátási láncait (40 százalék) és helyezi egymáshoz közelebb a működése szempontjából kritikus eszközeit (39 százalék). A válaszadók közel harmada emiatt egyes piacokról teljesen ki is vonul.



A választ adók a bizonytalan helyzet kezeléséhez két területet tartanak kritikusan fontosnak. Az egyik, hogy az összes termékükben és szolgáltatásukban központi elem legyen a fenntarthatóság, a másik, hogy technológiai fejlesztésekkel növeljék a vásárlóik lojalitását. Ennek érdekében jövőre már minden második cégvezető akvizíciót tervez - közölték.



A kutatás szerint a cégvezetők kétharmada növelni kívánja a tőkebefektetést, 52 százalékuk tervez akvizíciót a következő évben, míg a kitöltők csaknem fele kalkulál úgy, hogy minden fronton aktív lesz: felvásárláson, üzletágak értékesítésén és új stratégiai szövetségek létrehozásában is gondolkodik.



Az EY 2022 CEO Outlook Survey keretében az EY megbízásából a Longitude 760 vezérigazgató válaszait gyűjtötte össze 2022 augusztusában 16 országból és 6 iparágból.