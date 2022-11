Nagy adóemelés jöhet

Kiszivárgott a brüsszeli terv: hatalmas adóemelés várhat a dohányosokra

Az EU tovább akarja csökkenteni a dohányzók arányát és ennek a törekvésnek az egyik eszköze lenne a Bizottság dokumentumtervezete szerint a cigarettára kivetett jelenlegi jövedéki adó minimum 1,8 eurós összegének duplázása, vagyis 3,6 euróra történő felemelése 20 szálanként - idézi a hírt a portfolio.hu.



A cikk külön felhívja a figyelmet arra, hogy ez az adóemelés jelentősen megdrágítaná a dohányzást a kelet-európai uniós országokban, ahol a cigaretták csomagja átszámolva 3 euró is lehet.



A legutóbbi KSH-adatok alapján egy doboz cigaretta ára valahol 1900-2000 forint volt (vagyis ez már közelebb volt az 5 eurós árszinthez). Legutóbb Magyarországon idén július elsejétől történt adóemelés (amikor is jött a többi különadó és azok emelése is a költségvetési kiigazító csomag keretében): a cigaretta esetében júliustól decemberig a jövedéki adó mértéke 27 800 forint ezer darabonként, és a kiskereskedelmi eladási ár 23,5 százaléka, de legalább 40 800 forint ezer darabonként.



Ez januártól tovább emelkedik: 29 500 forint ezer darabra vetítve és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 41 800 forint/ezer darab. Ha leegyszerűsítve számolunk, akkor jelenleg 20 szálnak megfelelő cigaretta jövedéki adótartalma 836 forint. Ha viszont életbe lép az Európai Bizottság friss javaslata, akkor a minimum adótartalom valahol 1500 forint körül lenne, ami közel duplázódást jelent.

Tehát egy doboz cigaretta ára az adóemelés nyomán akár 700-800 forinttal is drágulhatna idehaza.



Már folyamatban van tehát a dohánytermékek adóztatásáról szóló 2011. évi uniós irányelv aktualizálása, és ennek keretében az új típusú dohánytermékek - így például az elektromos cigaretta, és a hevített dohánytermékeket - adóztatását is a hagyományos cigaretták adóterheléséhez kötnék. A döntéshozók ugyanis felismerték azt a kedvezőtlen trendet, miszerint az új, nem hagyományos dohánytermékek egyre népszerűbbek a fiatalok körében.



Az erősebb elektromos cigaretták esetében 40 százalékos, míg a gyengébb elektromos cigaretták (párologtatási technikájú termékek) 20 százalékos jövedéki adót vetnének ki a kiszivárgott anyag javaslata szerint. A hevített dohánytermékekre 55 százalékos jövedéki adót vetnek ki, ami 1000 eladott darabonként 91 eurós adókulcsot jelent.



Becslések szerint a tervezett adóemelés várhatóan összesen 9,3 milliárd euró többletbevételt hozna az EU tagállamainak. A végső cél, hogy az EU 2040-re dohányzásmentes nemzedék jöjjön létre- idézi a lap az anyagot. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a bizottsági anyag nem "füstmentes", illetve egyéb modern, manapság sokat használt hívószavakat tűzött a zászlajára, hanem azt, hogy a dohány, mint termék fogyasztását minimalizálja. Az unió rákellenes tervének részeként az egészségügyi tisztviselők célja, hogy az uniós állampolgárok körében a dohányzás aránya a jelenlegi 25 százalékról 2025-re 20 százalékra, 2040-re pedig 5 százalék alá csökkenjen.