Pénzügy

MNB: továbbra is egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költségszintje

A két évtizede tartó trendszerű díjcsökkenés közben előfordul, hogy a díjterhelés enyhén meghaladja az előző évit, mint tavaly is, ám a nyugdíjpénztárak más öngondoskodási termékekkel összehasonlítva így is az egyik leginkább költséghatékony hosszútávú befektetési formának számítanak - összegezte hétfőn közölt elemzésében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).



A klasszikus díjterhelési mutató a nyugdíjpénztári vagyonhoz, míg a korrigált mérőszám egy átlagos, 30 éves felhalmozási időszakkal rendelkező tag hipotetikus vagyonához viszonyítja a tagdíjból működésre levont költségeket - magyarázta a jegybank elemzése.



Az idei évre 0,92 százalék a jegybank ajánlása alapján kiszámított átlagos 30 éves - vagyis egy feltételezett tagnak a pénztárban várhatóan eltöltendő átlagos életidejét modellező - pénztári teljes költségmutató (TKMNyp). Az évente újraszámolt mutató átlagos értéke így 7 bázisponttal emelkedett az előző évi átlaghoz képest, azonban még így is 1 százalék alatt maradt. Ugyanakkor e mutatószám esetében is jelentős különbség van a szektor szereplői között, hiszen az aktuális 30 éves TKMNyp értékek 0,19-2,35 százalék között szóródnak - jegyezte meg az MNB.