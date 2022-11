Beruházás

Átadták a Penny megújult karcagi logisztikai központját

Átadták a Penny Market Kft. megújult karcagi logisztikai központját pénteken, a mintegy 7 milliárd forint értékű beruházásnak köszönhetően csaknem száz új munkahely létesült. 2022.11.25 14:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az ünnepélyes átadáson elmondta: a fejlesztés egy erős, dinamikus cég önerejéből valósult meg. Mindez mutatja a magyar piacba és gazdaságba vetett bizalmat, márpedig "a mai háborús, szankciós időkben a bizalom az egyik legnagyobb érték" - hangsúlyozta. A fejlesztés illeszkedik a magyar kormány gazdasági és társadalmi céljaihoz - fűzte hozzá.



Szavai szerint a szomszédban folytatódik a háború, az Európai Unió szankciós politikájának pedig naponta láthatók a negatív hatásai, mégis a számok a munkaalapú magyar gazdaság válságállóságát tükrözik.



A gazdasági növekedést nézve Magyarország jelenleg az ötödik az európai uniós rangsorban, miközben szeptemberben és októberben is többlettel zárt a költségvetés - közölte. A munkanélküliség az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban és az elmúlt napokban is többszörös kereslet mellett fogytak a magyar állampapírok Európában és az ázsiai piacon is - tájékoztatott. Az Eurostat listáján Magyarország az első az uniós adócsökkentési rangsorban, a Tax Foundation legújabb elemzése szerint hetedik az OECD-országok adóversenyképességi rangsorában - számolt be.



Elmondta, hogy az adócsökkentés 2010 óta folytatott politikája meghozta a várt eredményeket. A reálbérek az elmúlt bő tíz év során 55-60 százalékkal emelkedtek, a kiskereskedelmi forgalom másfélszeresére bővült - tette hozzá.

Az államtitkár méltatta a karcagi beruházást, szavai szerint a régió gazdasági teljesítménye az egy főre jutó GDP alapján csaknem duplájára nőtt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a foglalkoztatási ráta 2010 óta 54,7 százalékról 72,5 százalékra javult, miközben a munkanélküliségi rátát 10,4 százalékról 4,7 százalékra sikerült leszorítani. A keresetek az országos trendnek megfelelően ebben a régióban is több mint duplájára emelkedtek az elmúlt időszakban - mondta.



Kitért arra, hogy a Penny Market karcagi logisztikai központja a cég három országos központjának egyike. A bővítés után 10 ezer négyzetméteres új logisztikai központban kezdetben negyven, később akár száz új munkahely is létesülhet.



Florian Jens Naegele, a Penny Market Kft. ügyvezető igazgatója az átadón arról beszélt, hogy az áruházlánc kínálatának jelenleg is csaknem kétharmadát magyar beszállítók biztosítják. A korszerűsítésnek köszönhetően fenntarthatóbbá, ezzel együtt költséghatékonyabbá és környezettudatosabbá is vált a létesítmény működése - mondta.



Silke Janz, a Penny Market Kft. pénzügyi igazgatója elmondta, hogy a beruházással a létesítmény külterülete 30 ezer, az épület pedig 10 ezer négyzetméterrel bővült, ezzel csaknem a duplájára növelve a tárolási kapacitást. A megnövekedett forgalom megkövetelte, hogy még több termékkel lássák el a kelet- magyarországi egységeket - mondta. A Penny legnagyobb munkáltatónak számít Karcagon és környékén, ahol kizárólag saját alkalmazottak dolgoznak.



Az eseményen részt vett többek között Fazekas Sándor fideszes országgyűlési képviselő, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főispánja, Szepesi Tibor, Karcag polgármestere (Fidesz-KDNP).



A Penny Market Kft. 1996 óta működik Magyarországon. Az áruházlánc jelenleg 228 üzletet, 3 logisztikai központot üzemeltet és csaknem 5000 munkatársat foglalkoztat. A Penny tájékoztatása szerint kiemelt hangsúlyt fektetnek a magyar beszállítókkal fenntartott kapcsolatokra.



A nyilvános cégadatok szerint a Penny Market Kft. értékesítésének nettó árbevétele 2021-ben meghaladta a 321,57 milliárd forintot, 2020-ban mintegy 307,4 milliárd volt. A társaság adózott eredménye tavaly mintegy 4,374 milliárd forintra csökkent az előző évi mintegy 4,7 milliárdról.