Pénzügy

MNB: 48 millió forint bírság a K&H Bankra

Az MNB felügyeleti vizsgálata nyomán 48 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra, egyebek közt az állampapírok sajátszámlás értékesítésénél folytatott gyakorlata, az ügyfelekkel folytatott személyes és telefonos kommunikáció rögzítése, illetve a panaszkezelés és adatszolgáltatás terén feltárt hiányosságok, jogsértések miatt - jelentette be pénteki közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).



A feltárt problémák nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését, ám kijavításuk elengedhetetlen - hangsúlyozta a felügyeleti hatóság.



Az MNB - helyszíni ellenőrzést is magába foglaló - korlátozott átfogó vizsgálatot folytatott a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél (K&H Bank), alapvetően a befektetési szolgáltatásokat tekintette át. Ennek során a 2020. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig tartó időszakot vette górcső alá.



A vizsgálat során a K&H Bank egyes lakossági állampapírok esetében nem tudta alátámasztani a kiválasztott ügyleteknél a vizsgált időszakra vonatkozóan a másodpiaci árfolyam meghatározásának pontos módját.



A jegybank azt is feltárta, hogy a hitelintézet elsődleges jegyzéseihez képest a másodpiaci saját számlás eladásainál huzamosabb időn át számottevően magasabb árfolyamot szabott. Az érintett lakossági állampapírokat másodpiacon vásárló ügyfelei így kedvezőtlenebbül jártak, mintha a banknál jegyzéssel, vagy akár a kincstárnál vették volna meg ezeket. A K&H Bank ezáltal - megsértve a jogszabályi és szakmai követelményeket - nem tisztességesen és hatékonyan, nem az ügyfelek érdekeivel összhangban járt el.



A hitelintézet emellett személyes, illetve telefonos befektetési tanácsadásai során többször nem rögzítette tartós adathordozón a kommunikáció ügyfél szempontjából lényegi részeit. Ennek elmaradása sérthette az ügyfelek érdekeit, mert a kommunikáció nem volt dokumentált, s annak hiányában utólag nem lehetséges megállapítani többek között azt, hogy a végrehajtott ügyletek megfeleltek-e az ügyfél megbízásának, az ügyfélnek adott befektetési tanácsnak.



A vizsgálat feltárta azt is, hogy a hitelintézet több esetben nem válaszolta meg határidőben az ügyfélpanaszokat sem. A bank emellett egyes rendszeres adatszolgáltatásait is helytelen adattartalommal küldte meg az MNB-nek.



Mindezek alapján az MNB az egyes jogsértésekhez kapcsolódóan 90-180 napos teljesítési határidővel kötelezte a K&H Bankot a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A jogsértések miatt az MNB összességében 48 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a hitelintézetre. A bírság meghatározásakor a jegybank súlyosbító körülményként vette figyelembe egyebek közt a lakossági állampapír-értékesítésnél feltárt problémák rendszerszintű jellegét, több egyéb jogsértés kockázatosságát, illetve a bank piaci súlyát is. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor több feltárt hiányosság alacsonyabb kockázati besorolása.