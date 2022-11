Gazdaság

A GVH a fogyasztókat és a vállalkozásokat is támogatja a karácsonyi időszakban

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) mind a fogyasztókat, mind a vállalkozásokat aktívan támogatja a karácsonyi időszakban a panaszok, jogviták elkerülése érdekében, emellett továbbra is fellép, ha a versenyt érintő jogsértést tapasztal - közölte a GVH pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint az ilyenkor elérhető árkedvezmények sok embert érintenek. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a fogyasztók tisztességes módon hirdetett termékek közül, tájékozottan válogathassanak.



A GVH ezért animáció-sorozattal mutatta be közösségi oldalán a fogyasztók számára a lényeges tudnivalókat, valamint oktatóvideóban segítette a kereskedőket az akciótartásra vonatkozó jogszabályi előírások megértésében és betartásában.



A jogszerű kereskedés és a fogyasztói tudatosság támogatása mellett a GVH változatlanul figyeli a piaci jelzéseket is. Az elmúlt néhány év során a magyar versenyhatóság több népszerű webáruház akciótartási gyakorlatát is jogsértőnek találta, összességében milliárdos nagyságrendű bírságokat kiszabva rájuk. A kereskedői gyakorlatokkal összefüggésben továbbra is bárki élhet jelzéssel a GVH felé azokban az ügyekben, amelyek érdemben érinthetik a piaci versenyt. A fogyasztók a hivatal honlapján találhatnak részletes információt arról, mikor érdemes hozzájuk fordulniuk - olvasható a GVH közleményében.