Világgazdaság

Jelentősen csökkentek az üzemanyagárak Németországban

Jelentősen csökkentek az üzemanyagárak Németországban az utóbbi hetekben, a Super E-10 prémium benzinfajta ára már az Oroszország Ukrajna elleni háborúja előtti szinten áll - jelentették német hírportálok csütörtökön az ADAC autóklub adatai alapján.



A legnagyobb német autós érdekvédelmi szervezet kimutatása szerint a Super E10 literenkénti országos átlagára szerdán 1,785 euró volt. Ez 6,4 centes csökkenés az egy héttel korábbihoz képest.



Az autózási főszezonra, a június-augusztusi időszakra biztosított üzemanyagadó-kedvezmény hatását kiszűrve ez a fajta benzin legutóbb február 23-án, az Oroszország Ukrajna elleni háborújának megindítása előtti napon volt olcsóbb.



A dízel ára is hasonló mértékben csökkent, a literenkénti átlagár 1,899 euró volt szerdán, ami 6,5 centes csökkenés heti összevetésben. Ez az üzemanyag is az ukrajnai háború eleje körüli időszakban - március 3-án - volt olcsóbb legutóbb.



Az árak csökkenése elősorban a nyersolaj világpiaci árának mérséklődésének tulajdonítható - írta elemzésében az ADAC, rámutatva, hogy a Brent típusú olaj hordónkénti ára egy hét alatt nagyjából 5 dollárral csökkent, 94 dollárról a 89 dollár körüli szintre.



További fontos tényező a piaci verseny erősödése, a töltőállomások ismét egyre inkább igyekeznek az áraik csökkentésével magukhoz csábítani a tankolásra készülő autósokat.



Azonban 2022 így is az üzemanyagár-rekordok éve Németországban, főleg Oroszország Ukrajna elleni támadása miatt - emelte ki az érdekvédelmi szervezet. A január-októberi időszakban a Super E10 literenként átlagára 1,880 euró volt, jelentősen, 29,1 centtel meghaladva az előző, 2012-ben regisztrált rekordot. A dízel utóbbi tíz havi, literenkénti átlagára 1,957 euró volt, ami még nagyobb, 47,9 centes emelkedés 2012-höz képest.



Ugyancsak figyelemre méltó, hogy 2022-ben októberig bezárólag egyetlen olyan hónap sem volt, amikor a Super E10 vagy a dízel az előző, 2012-es rekordév átlagértéke alatt volt - tették hozzá az ADAC üzemanyagpiaci gyorselemzésében.