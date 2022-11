Gazdaság

A helyes árfeltüntetésről készített oktatóvideót a kereskedőknek a Gazdasági Versenyhivatal

Május 28-a óta minden hazai kereskedőnek egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetnie az árakat annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat. 2022.11.22 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Oktatóvideóval támogatja a kereskedőket a jogszerű árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a vásárlók könnyebben mérlegelhessék az ígért kedvezményeket - hívta fel a figyelmet a nemzeti versenyhatóság kedden.



A GVH videója szorosan kapcsolódik ahhoz a kampányhoz, amit a hivatal az idei Black Friday akciók időszakában indított a közösségi oldalán - közölték.



A GVH felidézte: május 28-a óta minden hazai kereskedőnek egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetnie az árakat annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat.



A nemzeti versenyhatóság a jogszabály-változásokat követően átfogó gyorselemzés keretében vizsgálta, hogy egy mintaként kiválasztott, gyakori árleszállításokat és kupon-akciókat tartó szektor szereplői - a ruházati termékeket forgalmazó hazai webshopok - milyen lépéseket tettek a fogyasztók megfelelő tájékoztatására. A gyorselemzés eredményei alapján a hatóság több javaslatot fogalmazott meg a kereskedőknek, amelyeket egy edukációs videóban foglalt össze.



A videó pozitív és negatív példákon keresztül mutatja be a megújult jogi követelményrendszert, egyúttal segítséget nyújt a gyorselemzés során feltárt, jellemző árfeltüntetési problémák kiküszöböléséhez. A hatóság célja, hogy támogassa a kereskedőket a szabályrendszer megértésében és az ahhoz való igazodásban. A vállalkozások így elkerülhetik a megtévesztő akciókból fakadó fogyasztói és hatósági jogvitákat, a fogyasztók pedig áttekinthető és könnyen értelmezhető akciókkal találkozhatnak a hazai boltokban és webáruházakban - jelezte a GVH.



A versenyhatóság az oktatóvideó mellett javasolja a kereskedőknek a kormány fogyasztóvédelmi portálján közzétett tájékoztató anyag tanulmányozását is.



Az év végi leértékelések szezonja előtt a Gazdasági Versenyhivatal minivideókkal is segíti közösségi oldalán a fogyasztókat és a vállalkozásokat a tudatos döntéshozatalban, illetve a jogszerű akciók kialakításában - írták a közleményben.