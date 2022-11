Gazdaság

Egy kutatás szerint költségcsökkentéssel és áremeléssel készülnek a cégek a jövő évre

Költségcsökkentéssel és áremeléssel készülnek a vállalkozók a 2023-as év nehézségeire, a cégek 25 százaléka azonban fejlesztéssel "előre menekülne" - derül ki a Billingo online számlázó kutatásából, amelyet az MTI-nek hétfőn juttattak el.



A Billingo több mint 160 ezres vállalkozói ügyfélkörében végezte el az online kutatást, amelyben 3000 vállalkozó válaszát dolgozta fel a cégek költségterheiről és a jövő évi terveiről. A válaszadók többsége, 62 százaléka egyéni vállalkozó volt, 32 százaléka kft., bt. A több mint 3 év vállalkozói tapasztalattal rendelkezők felülreprezentáltak voltak a mintában.



A közleményben kiemelték, hogy a költségek csökkentését a válaszadók 27 százaléka az eszközbeszerzések visszafogásával oldaná meg, a rezsiköltségeken, az igénybe vett szolgáltatásokon, valamint az anyag-, illetve marketing költségeken - azonos arányban - a cégek 15 százaléka spórolna.



A vállalkozások 19 százaléka digitalizációval szorítaná le a költségeit, a piaci visszalépést 7 százalék tervezi.



Saját termékeinek vagy szolgáltatásainak árát a válaszadók zöme, 60 százaléka maximum 25 százalékkal emelné; a minta jelentős kisebbségét képviselték azok, akik ennél jóval nagyobb emelést vagy az árak változatlan szinten tartását tervezik.



A felmérés szerint a vállalkozók 64 százaléka jelentős, 11 és 50 százalék közötti céges költségnövekedésre számít jövőre.



Besztró Szabolcs, a Billingo operatív és stratégiai igazgatója a közlemény szerint elmondta, hogy a vállalkozások tudatosan készülnek a következő időszakra, beruházások ugyanúgy lesznek, de feltehetően a költségcsökkentő megoldások dominálnak majd. A vállalkozások épp most hozzák meg a nagy döntéseket arról, hogy melyik oldalra soroljanak be - tette hozzá.



A felmérés adatai szerint a cégek 25 százaléka fejlesztéseket és beruházásokat tervez a fejlődés érdekében. A válaszadók 53 százaléka jelezte, hogy új ügyfeleket szerezne, és új piacokon próbálkozna, ezzel stabilizálva vagy megnövelve az árbevételét.



A kutatásból az is kiderült, hogy a legtöbb vállalkozó rezsiköltségei mostanra a tavalyi év végéhez képest 11-50 százalékkal nőttek, továbbá a cégek közel 30 százaléka 11 és 50 százalék közötti bérköltség növelést hajtott végre; 52 százaléknál idén nem volt még szükség jelentős béremelésre.



Az igénybe vett eszközök és szolgáltatások esetében a válaszadók 25 százaléka nagyjából 11-25 százalékos áremelkedésről számolt be, további 25 százalékukat 26-50 százalékos áremelés sújtotta, 15 százaléka elkerülte a jelentős költségnövekedést.