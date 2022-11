Siker

Ezüstérmet szereztek a magyar bádogosok a fiatal tetőfedők világbajnokságán

Ezüstérmet szerzett a magyar bádogos csapat Svájcban, az IFD Fiatal Tetőfedők Világbajnokságán - közölte az MTI-vel az ÉMSZ Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége.



A Vlkovszky Norbert és Márk András alkotta páros a német válogatottat megelőzve lett második. A világbajnoki címet a házigazdák versenyzői nyerték. Az ÉMSZ tetőfedő és szigetelő csapatot is indított a megmérettetésen, mindketten a negyedikek lettek.



A 3 napos versenyen 25 csapat indult. A felkészülési időszakban napi 10-12 óra jutott gyakorlásra, de a versenyen már csak alig 8 órát kaptak a versenyzők a minden eddiginél összetettebb és nehezebb feladatok megoldására. A szigetelő versenyszámban például nem engedélyezték az elektromos kéziszerszámok használatát, kizárólag hagyományos eszközökkel lehetett dolgozni.



A közlemény szerint a magyar versenyzők munkáját más indulók is nagyra értékelték. Teljesítményük azért is megérdemli az elismerést, mert tapasztalataik szerint a legerősebb versenytársaknál, Ausztriában, Németországban, Svájcban sokkal jobban megbecsülik a szakembereket. A magyar csapatok ennek ellenére jó formában versenyeztek, a tetőfedők is alig maradtak le a dobogóról - tették hozzá.