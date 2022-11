Gazdaság-energia

Roszatom: folyamatos és biztonságos a nukleáris fűtőanyag-termelés

Folyamatos és biztonságos a nukleáris fűtőanyag-termelés a Roszatom leányvállalatánál, a TVEL Elektrosztalban lévő gyárában - hangzott el azon a gyárlátogatáson, amelyen magyar újságíróknak mutatták be a XII. Atomexpo Nemzetközi Fórumot megelőzően az orosz technológiával modernizált, robotizált gyártási folyamatot.



A szakemberek hangsúlyozták, egyaránt képesek orosz, illetve nyugati típusú atomerőművek reaktoraiban használható fűtőanyag kazetták előállítására rendkívüli szigorú minőségbiztosítási előírások mellett, megrendelés esetén pedig tudják bővíteni a kapacitást.



A gyárlátogatáson többek között látható volt a paksi atomerőműnek készülő fűtőkazettába szánt "tabletta" préselése is.



A TVEL a világ 15 országba szállít fűtőanyagot atomreaktorokba, és 9 kutatóreaktort lát el üzemanyaggal. Magyarországon a cég a paksi atomerőműbe visz fűtőanyagot, és az MTA Energiatudományi Kutatóintézete is orosz nukleáris üzemanyagot használ.



Szocsiban a XII. Atomexpo Nemzetközi Fórumot 2022. november 21-22. rendezi meg a Roszatom, az atomenergetikai rendezvény lehetőséget teremt eszmecserére az iparági vezetők, a politikai döntéshozók és a vállalatvezetők között.



A szakmai találkozókon szó lesz az új technológiákról, a kis teljesítményű moduláris reaktorok fejlesztéséről, nukleáris üzemanyag ciklus zárásról, a fenntartható energetika irányába tett lépésekről - tájékoztattak a szervezők.