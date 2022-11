Gazdaság-pénzügy

PM: az IMF elismeri a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás eredményeit

A Nemzetközi Valutalap (IMF) elismeri a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás eredményeit, a kormány takarékossági intézkedéseinek köszönhetően jövőre ismét javulhatnak az egyensúlyi mutatók - áll a szervezet alapokmányának IV. cikkelye szerinti gazdasági konzultációt lezáró nyilatkozatában a Pénzügyminisztérium (PM) pénteki közleménye szerint.



A tárca közölte: az IMF legutóbbi előrejelzésében a térség egyik legnagyobb gazdasági növekedését várja idén Magyarországon, a szervezet 5 százalék körüli GDP-növekedést valószínűsít 2022-ben, 2023 év végére pedig egyszámjegyűre csökkenhet az infláció.



Jövőre 3,5 százalékra javulhat a költségvetési hiány, így az adósság csökkenő pályán maradhat a növekvő költségek ellenére is - rögzíti a dokumentum, elismerve a kormány deficitcéljának hitelességét. Külön kiemeli a kormány sikeres erőfeszítéseit a takarékos költségvetési gazdálkodás terén. Az IMF felsorolja Magyarországnak a gázellátás biztosítására vonatkozó eredményes intézkedéseit is, hozzátéve, hogy az orosz gáztól való függőségünk nehezen csökkenthető, időigényes folyamat - ismertette a PM.



A Valutaalap előrejelzése szerint Magyarország lehet az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság a térségben, 5 százalék körüli gazdasági bővülésünkkel tehát a szervezet a háborús válság ellenére is jelentős növekedést vár a magyar gazdaságban - fogalmazott a tárca.



Az IMF elismerte továbbá a költségvetési és a monetáris politika összehangolt fellépését az infláció elleni küzdelemben, és kiemelte ezen együttműködés fenntartásának jelentőségét. Várakozásai szerint 2023 év végére az infláció már egyszámjegyűre csökkenhet.



A közlemény szerint az IMF szakértőinek magyarországi látogatása része annak a szokásos, évente tartott gazdaságpolitikai konzultációnak, amelyet minden IMF-tagállamban rendszeresen megszerveznek. A washingtoni székhelyű szervezet szakértői többek között a Magyar Nemzeti Bankkal, a Pénzügyminisztériummal és egyéb tárcákkal, a magánszektor - így a kereskedelmi bankok, illetve iparági érdekképviseletek és szövetségek - képviselőivel is egyeztettek.