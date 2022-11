Gazdaság

Csák János: Magyarország cselekvőképes, a kormány sínen tartja az országot

Magyarország cselekvőképes, a kormány egységes abban, hogy akárhogy alakulnak a szankciók, az energiaárak, az infláció, az országot sínen tartja - mondta Csák János kulturális és innovációs miniszter Budapesten a Pesterzsébeti Polgári Esték keretében kedden.



A miniszter felidézte: 2010-ben mély gödörben volt az ország, aztán 2014-től jól megindult, de most hirtelen minden veszélybe került a szankciók, energiaárak miatt. Tavaly 7 milliárd euroba került Magyarországnak az energia - olaj, gáz és áram -, idén 17 milliárdba. Ez a 10 milliárd eurós többlet több mint a teljes évi szja bevétel.



Jövőre ez a háború véget kell hogy érjen valahogy, de addig is biztosítani kell a hazai stabilitást. Az uniós tárgyalások nagyon jól haladnak, lesz megállapodás, és pénz. De egy felelős kormánynak vannak alternatív megoldásai. Magyarország mindenfelé erős külpolitikai kapcsolatokkal rendelkezik, tud egyensúlyozni a nagy országok között. Ha nem tudunk megegyezni Brüsszellel, akkor is megvan a hátterünk - mutatott rá Csák János.



Hozzátette: a magyar gazdaság állapota kiváló, évek óta az uniós átlag kétszeresével növekszik. Sok európai gazdaság zsugorodni fog jövőre, de a magyar képes lesz növekedni, mert a kormány segít a kkv-ket.



A magyarság három erős lelki oszlopa az identitás, az, hogy képes megszabni a saját útját, és hogy cselekvőképes. Nagyon jó a csillagállás Magyarország felett, tudjuk kik vagyunk, képesek vagyunk a sorsunk felett rendelkezni és cselekvőképesek vagyunk - hangoztatta Csák János.



A saját tárcájáról szólva úgy fogalmazott: érdekes minisztériumot rakott össze a miniszterelnök. Benne van a kultúra, a családügy, az innováció, a tudománypolitika, a vállalkozásfejlesztés és a szakképzés. A kormány szinte minden intézkedését vissza lehet vezetni a családok és a kultúra erősítésére. Brüsszelben viszont alá akarják ásni azokat a dolgokat, amikben hiszünk - tette hozzá.



Kérdésre válaszolva a miniszter leszögezte: elemi érdek, hogy az iskolák működjenek. Ha lesz megegyezés az EU-val, akkor lesz pedagógusbéremelés. Felháborító, hogy a baloldal megpróbálja a polgári oldalt tanárellenesnek beállítani. Feltehetően azért, mert látja, hogy lesz megegyezés az EU-val és akkor a tanárok fizetése 20-25 százalékkal emelkedik.



Kérdésre válaszolva a miniszter elmondta azt is: áthatja az egész kormány munkáját a nyugati civilizáció alapját alkotó keresztény hit. Ez különbözteti meg a másik oldaltól.



Csák János a Mondjunk nemet a szankciókra! elnevezésű országjárás keretében tartott fórumot a Pesterzsébeten.