Szijjártó: a Siemens Energy 30 milliárd forintos beruházással 400 új munkahelyet hoz létre Magyarországon

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Siemens Energy Kft. mintegy 30 milliárd forintos beruházással 400 munkahelyet hoz létre a következő években Magyarországon, és a projekt részeként most lerakták az alapkövét a német hátterű vállalat új budapesti gyártócsarnokának - jelentette be a tárca közleménye szerint kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.



A tárcavezető arról számolt be, hogy az üzemben gáz- és gőzerőművek különböző komponenseit fogják előállítani. Hazánk a világranglista tizedik helyén ál a gázturbina-alkatrészek exportjában, a gőzturbina-alkatrészek esetében pedig a tizenötödik helyen, és a fejlesztések nyomán tovább javulhat ez a pozíció - tájékoztatott.



A Siemens Energy Kft. egyúttal bejelentette képzési programját 2,7 milliárd forint értékben, amihez az állam nagyjából 630 millió forint támogatást biztosít.



Beszédében Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elkövetkezendő időszakban azok az országok lesznek versenyképesek, amelyek maguk tudják előállítani az általuk felhasznált energia nagyobbik részét.



"Az energiaelőállításhoz szükséges termelési kapacitások és az ezen iparághoz szükséges tudás hatalmas versenyelőnyt jelent, s Magyarország ebben a versenyben tesz egy nagy lépést előre" - húzta alá.



Majd kiemelte, hogy az utóbbi években különböző okok miatt súlyos veszélybe került az energiaellátás biztonsága, és a nehézségek nagy valószínűséggel a közeljövőben sem szűnnek meg.



"Holott az energiaellátással úgy volt az egész világ, mint a levegővel, egészen az elmúlt időszakig nem vettünk róla tudomást, mert természetes volt, hogy rendelkeztünk vele" - fogalmazott.



A miniszter úgy vélekedett, hogy a legfőbb szereplők elkényelmesedtek, elmaradtak az infrastrukturális beruházások, nem haladt előre a diverzifikáció, egyfajta kivárás látszott a nemzeti energiarendszerek összekötése terén is.



"Egyedül a zöldideológia mentén megfogalmazódó, de sajnos kommunikációs és politikai panelekké silányított nyilatkozatok hangzottak el. És a zöldideológia kapcsán is inkább ideológiáról, semmint a környezetvédelem érdekében megtett hatékony lépésekről beszélhettünk" - szögezte le.



Szijjártó Péter kijelentette, hogy az energiaválság nem az ukrajnai háború február 24-i kirobbanásával kezdődött, csak akkor vált még súlyosabbá. Mint mondta, "talán ezt a telet még sikerül átvészelni", de az igazi kérdés majd az lesz, hogyan fog zajlani a kiürült földgáztározók feltöltése jövő tavasztól.



"Magyarországon bebizonyítottuk, hogy a racionalitás talaján állva és a józan ész mentén haladva még a legnehezebb, kihívásokkal leginkább terhelt időszakban is lehet biztosítani egy ország energiaellátását" - mondta.

"Magyarországon rendelkezünk elég energiahordozóval és a megfelelő szerződésekkel annak érdekében, hogy mindenfajta korlátozás nélkül tudjuk végigcsinálni a téli időszakot" - tette hozzá.



Végezetül pedig arra is kitért, hogy Magyarországon a német cégek alkotják a legnagyobb beruházói közösséget, és a kétoldalú kereskedelmi forgalom idén ismét rekordot fog dönteni, értéke ugyanis már biztosan átlépi majd a 60 milliárd eurót.