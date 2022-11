Világgazdaság

Hat európai bankrendszer, köztük a magyar kilátását rontotta negatívra a Moody's

A Moody's a magyar mellett a német, az olasz, a cseh, a lengyel és a szlovák bankrendszer kilátását módosította negatívra. 2022.11.02 12:26 MTI

Negatívra rontotta az eddigi stabilról hat európai bankrendszer, köztük a magyar bankszektor kilátását szerdán a Moody's Investors Service.



A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a Londonban bejelentett lépést, hogy az árak és a kamatok emelkedése számos üzleti vállalkozás és háztartás hitelképességét érinti, és emiatt új problémás kinnlevőségek keletkezhetnek.



A Moody's a magyar mellett a német, az olasz, a cseh, a lengyel és a szlovák bankrendszer kilátását módosította negatívra.



Louise Welin, a Moody's szakterületi alelnöke a bejelentéshez fűzött indoklásában hangsúlyozta: a hitelminősítő várakozása szerint ezekben a gazdaságokban tovább romlanak a működési feltételek, és ez gyengíti a bankok kinnlevőség-portfolióinak minőségét, nyereségességüket és finanszírozási hozzáférésüket, jóllehet e hatások eltérően érintik az egyes gazdaságokat.



Welin szerint azonban ezeket a gazdaságokat egyaránt sújtja az Ukrajna elleni orosz invázióból eredő energiaválság és magas infláció.



A magyar bankrendszerről összeállított hatoldalas külön elemzésében a Moody's közli, hogy várakozása szerint a magyar hazai össztermék (GDP) növekedési üteme az idénre valószínűsíthető 5,5 százalékról 2023-ban 0,8 százalékra lassul.



A hitelminősítő kiemeli, hogy jövő évi előrejelzését csökkentette, mivel korábban 3 százalékhoz közeli növekedést várt 2023-ra a magyar gazdaságban.



A negatív korrekciót a Moody's szerint a fogyasztói infláció és a kamatok jelentős emelkedése indokolja, valamint az, hogy gyengül a magyar gazdaság fő exportpartnereinek kereslete is.



A cég decemberre 19 százalékos tizenkét havi inflációt vár Magyarországon, előrejelzése szerint ugyanakkor az inflációs ütem jövő decemberig 6,3 százalékra lassul.



A hitelkihelyezést az idei év egészében a nagyon erőteljes első félévi növekedési teljesítmény segíti, a következő 12-18 hónapban ugyanakkor korlátozottak lesznek a magyar bankok növekedési lehetőségei - áll a hitelminősítő szerdai londoni elemzésében.



A Moody's várakozása szerint ebben a környezetben a kihelyezett hitelek értéke jövőre 4 százalék körüli ütemben emelkedik a vállalati szektorban várható idei 15 százalékos, illetve a lakossági szektorban valószínűsíthető 11 százalékos bővülési ütemről.



A Moody's azzal is számol, hogy a magyar bankok tőkehelyzete gyengülni fog, mivel a nyereségből eredő organikus tőkeképzés nem tud majd lépést tartani a kockázati súlyozású eszközállomány növekedésével.

A magyar bankok finanszírozási forrását továbbra is elsősorban a stabil hazai betétállomány biztosítja, de a legnagyobb bankoknak nehézségekkel kell számolniuk, ha a nemzetközi adósságpiacokról akarnak finanszírozást felhajtani, és ha a nehéz piaci kondíciók közepette jelentős mennyiségű adósságot kívánnak kibocsátani, hogy eleget tegyenek a szavatoló tőkére és a leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeknek (MREL) - áll a Moody's szerdai elemzésében.



A hitelminősítő véleménye szerint a bankok nyereségének jelentős részét elvonó kormányzati intézkedések bizonytalan környezetet teremtettek, amely tovább gyengítette a magyar bankok vonzerejét a külföldi befektetők számára.



A magyar bankok jelentős likviditási tartalékot tartanak fenn ezután is, de e tartalék várhatóan fokozatosan csökken a háztartások megtakarításainak csökkenése miatt - áll a hitelminősítő helyzetértékelésében.



A Moody's várakozása szerint ugyanakkor a magánszektor alacsony adósságterhe, a rögzített kamatozású hitelek magas aránya, a szigorú hitelfolyósítási normák, valamint a kormányzati programok által támogatott hitelkonstrukciók jelentős részaránya elejét veszi a követelésállomány jelentősebb minőségromlásának.



A hitelminősítő adatai szerint a nem teljesítő hitelek aránya a magyar bankrendszer bruttó kinnlevőség-portfolióján belül június végéig 3,5 százalékra emelkedett a 2021 végén mért 3,2 százalékról.



A Moody's hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a magyar bankok veszteségfedezeti tartalékai bőségesek. A hitelminősítő által besorolással ellátott magyar bankok hitelveszteség-tartalékai 2021 végén a nem teljesítő hitelállomány 94 százalékát fedezték - áll a Moody's szerdai elemzésében.



A Moody's tavaly szeptember 24-én egy fokozattal a jelenleg is érvényes "Baa2-re" javította a magyar államadós-osztályzat besorolását, amelynek kilátása azóta is stabil.