Szakértő: a magas energiaárak ellehetetlenítik az EU versenyképességét

Tavasszal még arról beszéltek az Oroszország elleni embargó mellett érvelő döntéshozók, hogy az unió felkészült az orosz gázszállítások leállításának várható hatásaira, most azonban úgy tűnik, ez nem volt igaz.

A magas energiaárak ellehetetlenítik az EU versenyképességét - mondta Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője az M1 aktuális csatornán hétfő reggel.



Tavasszal még arról beszéltek az Oroszország elleni embargó mellett érvelő döntéshozók, hogy az unió felkészült az orosz gázszállítások leállításának várható hatásaira, most azonban úgy tűnik, ez nem volt igaz - közölte.



Szerinte a német vállalatok jelentős része a termelés korlátozására vagy akár beszüntetésére, beruházások elhalasztására és elbocsátásokra készül a magas energiaárak miatt.



Emiatt a német kormány 200 milliárd eurós mentőcsomaggal élénkítené a gazdaságot, aminek jelentős része azonban hitel. Ezzel két probléma van: egyrészt nincs összhangban a német alkotmánnyal, másrészt az uniós versenyjog szempontjából is aggályos, még Franciaország sem képes ilyen mértékben támogatni saját vállalatait - mondta.



Hortay Olivér szerint a viszonylag alacsony gázár oka feltehetően az enyhe, fűtési szempontból kedvező időjárás, a közelmúltba Európába érkezett nagy mennyiségű cseppfolyós gáz és a korábbi nagyon magas árak.



Ugyanakkor jelezte: ez a helyzet valószínűleg nem lesz tartós, a gázár emelkedni fog.



A következő fűtési időszak pedig még az ideinél is nehezebbnek ígérkezik, marad a "káoszhelyzet" - mondta a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. üzletágvezetője.