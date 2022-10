Üzlet

Elon Musk átvette a Twitter irányítását, gyorsan ki is rúgott több felsővezetőt

Elon Musk csütörtök éjjel átvette a Twitter irányítását, és azonnal menesztette a vállalat vezérigazgatóját, pénzügyi igazgatóját és jogi vezetőjét - jelentették hírügynökségek pénteken a közösségi médium eladását ismerő belső forrásokra hivatkozva.



A névtelenül nyilatkozó források nem erősítették meg, hogy az eredetileg 44 milliárd dollár értékű megállapodás jogi adminisztrációja lezárult, de azt elismerték, hogy Musk átvette a vállalat irányítását, és menesztette Parag Agrawal vezérigazgatót, Ned Segal pénzügyi igazgatót és Vijaya Gadde jogi igazgatót.



Pár órával később Musk azt írta a Twitteren, hogy "szabad a madárka", amivel a cég logójában szereplő kék madárra utalt.



A menesztések pár órával azelőtt történtek, hogy lejárt a Delaware állambeli bírónő által szabott pénteki határidő a megállapodás befejezésére, aki ellenkező esetben bírósági per megindításával fenyegette a feleket.



Habár az elbocsátásokat villámgyorsan végrehajtották, a személyi változások nem voltak meglepőek; a Tesla vezérigazgatója várhatóan számos hasonló lépést hajt még végre a Twitternél.



Musk már áprilisban összeütközésbe került Agrawallal, közvetlenül azelőtt, hogy eldöntötte: ajánlatot tesz a vállalat megvásárlására - legalábbis ez derült ki a bírósági dokumentumokban található sms-üzenetekből.



Musk ekkoriban bírálta Gadde-t is a Twitteren, amelyet követően a vállalatnál 11 éve dolgozó jogi igazgató számtalan másik Twitter-felhasználótól kapott rasszista és nőgyűlölő üzenetet a mikroblogon, illetve sokan követelték Musktól a jogász menesztését.



Musk célja, hogy a változtatásokkal növelje a Twitter-felhasználók számát és a vállalat bevételét.



Első jelentős lépésével Musk igyekezett megnyugtatni a Twitter aggódó hirdetőit: kijelentette, hogy azért vette meg a közösségi médiumot, hogy segítse az emberiséget, és nem szeretné, hogy a Twitter "mindenki gyalázószobájává" váljon.



Musk ezt az üzenetet láthatóan a Twitter legfőbb bevételi forrását jelentő hirdetőknek szánta, akik amiatt aggódnak, hogy ha a szólásszabadság nevében Musk gyengíteni fogja a Twitteren megjelenő tartalom moderálását, az megnyithatja az "online sárdobálás" és gyalázkodás kapuit, és sok felhasználó elpártolhat a médiumtól.



"Azért vásároltam meg a Twittert, mert fontos a civilizáció jövője számára, hogy legyen egy közös digitális közösségi fórum, ahol nagyon sok fajta nézetet lehet megvitatni normális módon, anélkül, hogy erőszakhoz folyamodnánk" - fogalmazott a cégvezető üzenetében.



"Jelenleg nagy a veszélye, hogy a közösségi média kettészakad szélsőjobboldali és szélsőbaloldali véleménybuborékokra, amelyek aztán még több gyűlöletet keltenek, és továbbra is megosztják társadalmunkat" - tette hozzá Elon Musk, a Twitter új tulajdonosa.