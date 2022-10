Szlovénia

Az energiaválság és a megélhetési költségek enyhítésére fogadott el intézkedéscsomagot a szlovén kormány

A szlovén kormány több intézkedést is hozott az energiaválság és a megélhetési költségek enyhítésére csütörtöki ülésén: november 1-jével megemelik a nyugdíjakat, 30 millió eurós támogatást nyújtanak az idősotthonok számára, valamint korlátozzák a távfűtés díját - közölte a szlovén közszolgálati televízió (RTV).



Luka Mesec munka- és családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter a kormányülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: nemcsak februárban, hanem idén novemberben is indexálják a nyugdíjakat, jelen esetben ez 4,5 százalékos növekedést jelent.



Szlovéniában az átlagnyugdíj 777 euró (316 ezer forint), novemberben ez 35 euróval növekszik - hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve, hogy az államnak évi 22-25 millió eurójába kerül az intézkedés.



A kabinet az idősotthonokat is segíti, erre a célra 30 millió eurót különített el. Támogatják az étkezés, az áramszolgáltatás és a fűtés költségeit, 12 millió eurót pedig a személyzet költségeire irányoztak elő - jelentette ki.



A magas élelmiszer- és energiaárak miatt az idősotthonok 30 százalékkal emelték volna a díjaikat, a kormány ezt most 4,5 százalékra korlátozta.



Mesec bejelentette, hogy a kormány tervezi a minimálbér megemelését is, amelyet az idén hozzáigazít a minimális megélhetési költségekhez, 2023-ban pedig az éves inflációs rátához.



A jelenlegi nettó 778 eurós minimálbér az idén 804 euróra, jövő évtől pedig 850 euróra emelkedne - mondta Mesec.



Bojan Kumer infrastrukturális miniszter bejelentette: november 1-jével maximálják a távfűtés díját, és a kedvezményes árakat kiterjesztik az óvodákra, az iskolákra és az egészségügyi intézményekre is.



A rendelet a földgázt használó távfűtési rendszerekre vonatkozik, úgy, hogy a felhasznált földgázra árplafont határoztak meg, amely 73 euró megawattóránként (MWh), a 150 eurós piaci ár helyett - mondta a miniszter.