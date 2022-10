Gazdaság

TIM: az eddigi legkedvezőbb októberi adatot rögzítették az álláskeresőkről

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásából származó friss adatnál októberben még sosem mértek alacsonyabbat - ismertette szerdai közleményében a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM). A kormány célzott támogatásokkal tesz azért, hogy a hazai vállalatok a szankciós energiaválság ellenére is képesek legyenek megőrizni a munkahelyeket - hangsúlyozták.



A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat idén októberben 235 634 álláskeresőt tartott nyilván a szervezet legújabb gyorsjelentése szerint. A tizedik hónapban korábban egyetlen évben sem rögzítettek ilyen alacsony szintet, a járványhelyzet előtti csúcsérték is meghaladta a 239 ezret. 2021 októberéhez viszonyítva 4,3, idén szeptemberhez képest pedig 1,1 százalékos mérséklődés tapasztalható az álláskeresők számában.



2022 nyarán minden eddiginél kevesebben voltak munka nélkül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartása szerint. Júniusban a regisztrált álláskeresők száma rekordszintre, 230 ezer közelébe csökkent, és minimális elmozdulásokkal július-augusztusban is hasonlóképpen alakult. Mostanáig 2019-ben mérték a legjobb éves átlagot, amely azonban így sem süllyedt 250 ezer fő alá. Az idei első tíz hónap összesített mutatója ezzel szemben még a 240 ezres szint alá is befér - ismertette a TIM.



Kutnyánszky Zsolt iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkár kifejtette: "a koronavírus magyarországi megjelenése után néhány hónap alatt másfélszeresére futott fel az álláskeresők száma. A szomszédságunkban zajló háború egyelőre nem járt hasonló következményekkel, de az energiahordozók szankciós felára miatt lépnünk kell a hazai munkahelyek megtartása érdekében is. Ezért indítottuk el a nemzetközi energiaválság hatásainak leginkább kitett feldolgozóipari kis- és középvállalkozások energiatámogatási programját, amely már a regisztrációs szakasznál tart. A sikeresen pályázó cégektől többletként jelentkező rezsiterheik felét vállaljuk át, miközben energiahatékonysági beruházásaik ösztönzésével tartós megtakarításokhoz segítjük őket. A kormány a közelmúltban meghirdetett gyármentő programmal jelentős forrásmennyiséget mozgósít a nagyvállalati álláshelyek megőrzéséhez is. A két kezdeményezésben első körben összesen 250 milliárd forinttal járulunk hozzá a munkaalapú gazdaság kiépítésében elért eredmények megvédéséhez" - idézte államtitkára szavait a TIM.