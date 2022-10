Pénzügy

Az MNB 25 millió forintra büntette a Duna Takarék Bankot

A jegybank 25 millió forint bírságot szabott ki a Duna Takarék Bank Zrt.-re a csalásmegelőzési rendszer, a projekthitelezés, a monitoring, a behajtási tevékenység, az értékvesztés-képzés és az informatika területén feltárt problémák miatt - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden az MTI-vel.



A közleményben kiemelték, hogy a feltárt hibák nem érintik a bank megbízható működését.



Részletezték, hogy az MNB a csalásgyanús esetek nyomon követésére szolgáló nyilvántartás vezetésénél fedezett fel hiányosságokat, illetve nem találta megfelelőnek a hitelintézet szokatlan tranzakciókat szűrő felhő alapú monitoring rendszerét sem.



Ezen felül kifogások merültek fel az ügyfélminősítés, valamint a projekthitelezési gyakorlat és szabályozás területén is.



Az MNB szerint nem volt teljes mértékben jogszerű a bank hitelbírálati folyamata és problémás ügykezelése, illetve a projektfinanszírozás szabályozása és adatszolgáltatása.



A központi pénzintézet azt is megállapította, hogy a hitelintézet nem rendelkezik egységes dokumentációval az értékvesztés területén, hiányos a várható veszteségek becslésén alapuló számviteli besorolási folyamat. Elmaradt továbbá például egyes informatikai frissítések telepítése, illetve nem minden esetben kezelték megfelelően a felhasználói jogosultságokat.



A bírság meghatározásakor súlyosbító körülménynek számított, hogy egyes jogsértések jelentős kockázatot hordoznak magukban, illetve több probléma már a korábbi felügyeleti vizsgálatnál is felmerült. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor az MNB, hogy a hitelintézet már a vizsgálat során több hiányosságot kiküszöbölt vagy jelezte javítási szándékát - olvasható a jegybank közleményében.