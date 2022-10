Energiaválság

Szijjártó: a ciprusi földgázmezők kitermelése hozzájárulhatna az energiaválság enyhítéséhez

Szankciók és ársapkák helyett új források bevonására, új szállítási útvonalak építésére lenne szükség az európai energiaellátási válság megoldásához, ezért támogatni kellene a ciprusi partok közelében felfedezett földgázmezők mielőbbi kitermelését is - jelentette ki a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Nicosiában.



A tárcavezető a ciprusi kollégájával, Joannisz Kaszulidesszel közös sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy napjainkban Európa nagy kihívásokkal néz szembe, az ukrajnai háborúra válaszul hozott, "kudarcos" büntetőintézkedések ráadásul még nehezebbé teszik a helyzetet.



Mint közölte, az egyik legsúlyosabb problémát az energiaválság jelenti, és ezt minden olyan lépés csak tovább súlyosbítja, amely csökkenti a kontinens piacán elérhető földgáz mennyiségét. Szavai szerint ez senkit nem érhet váratlanul, ugyanis közgazdaságtudományi alapvetés, hogy a kínálat szűkülése az árak emelkedésével jár, ezért az Európai Bizottságnak inkább a források bővítésén kellene dolgoznia.



"Szankciók és ársapkák helyett újabb források bevonására, új szállítási útvonalak építésére van szükség, és ezen a téren Ciprus komoly lehetőséget jelenthet Európa számára" - mutatott rá. Majd hozzátette, a közösségnek ezért fontos lenne kitalálnia, hogyan segítheti elő a kitermelés minél hamarabbi megkezdését és egy gázvezeték megépítését a szigetországból.



Szijjártó Péter kiemelte, hogy a fegyveres konfliktus negatív hatásai rendkívül súlyosan és közvetlenül érezhetők az Ukrajnával szomszédos Magyarországon.



Kitért az inflációra és a magas energiaárakra, s kiemelte, hogy Magyarország mielőbb békét szeretne, ezért régóta hangoztatja a tűzszünet és a béketárgyalások fontosságát.



Ezzel kapcsolatban sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az európai uniós külügyi tanács ülésein az elmúlt hónapokban egyfajta "háborús retorika" uralkodott el, ami "még távolabb visz a béke reményétől".



"Minél tovább tart a háború, Európa annál jobban fog szenvedni, annál többet fog veszíteni (.) Néha olyan érzésem van, hogy csak néhányan állunk józanul a kérdéshez" - fogalmazott, és erre példaként hozta fel a ciprusi vezetést is.



A miniszter végezetül a kétoldalú kapcsolatokat méltatta, és arról számolt be, hogy 70 százalékkal nőtt a magyar turisták száma Cipruson a koronavírus-járvány kirobbanását megelőző évhez képest.



Hozzátette, hogy miután már háromezer magyar él a szigetországban, a kormány a diplomáciai jelenlét megerősítéséről döntött. Illetve elmondta, hogy a most aláírt felsőoktatási és kutatási együttműködési egyetértési megállapodás nyomán várhatóan nőni fog a Magyarországon tanuló ciprusi diákok száma.