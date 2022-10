Gazdaság

Az EU véglegesen jóváhagyta, hogy 2024-től egységesek legyenek a mobilkészülékek töltői

A jogszabály célja, hogy kevesebb hulladék keletkezzen az elektromos és elektronikus berendezésekből, a fogyasztók pedig a fenntarthatóságra figyelemmel választhassanak termékeket a kínálatból. 2022.10.25 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Unió Tanácsa véglegesen jóváhagyta az egységes töltőkről szóló irányelvet, amely szerint számos elektronikus eszközt, köztük a mobiltelefonokat, táblagépeket és digitális fényképezőgépeket C típusú USB-porttal kell ellátni 2024 végétől - erről tájékoztatott az uniós tanács hétfőn.



A jogszabály célja, hogy kevesebb hulladék keletkezzen az elektromos és elektronikus berendezésekből, a fogyasztók pedig a fenntarthatóságra figyelemmel választhassanak termékeket a kínálatból.



A jogszabály biztosítja, hogy ne kelljen majd minden készülékhez másik töltőt használni. A jogszabályi kötelezettség 2026 őszére a laptopokra is kiterjed majd.



Gyártótól függetlenül ugyanazzal a C típusú USB-porttal lesznek ellátva a legfeljebb 100 W teljesítményű, vezetékesen tölthető új mobiltelefonok, táblagépek, digitális fényképezőgépek, fej- és fülhallgatók, hordozható játékkonzolok, hangszórók, e-könyv-olvasók, billentyűzetek, egerek, hordozható navigációs rendszerek és laptopok.



A gyorstöltést támogató összes készülék esetében azonos lesz a töltési sebesség, a felhasználók így bármilyen kompatibilis töltővel ugyanolyan gyorsan fogják tudni feltölteni eszközeiket. Külön termékcímkén kell majd jelezni a töltési jellemzőket, hogy könnyebben meg lehessen állapítani, a foygasztók meglévő töltői kompatibilisek-e az új eszközzel. A megadott információk birtokában az is eldönthető lesz majd, hogy kell-e egy adott termékhez új töltőt vásárolni vagy sem. A meglévő töltőket így többen tovább használják majd.



Annak érdekében, hogy a fogyasztók pontosan tudják, mit vásárolnak, az irányelv piktogramot vezet be, amely mutatja, hogy az új eszközhöz tartozik-e töltő, illetve iránymutatást ad a töltési teljesítményre vonatkozóan.



Noha egyre népszerűbb, a vezeték nélküli töltést még nem harmonizálták az eszközök között. Annak érdekében, hogy ez a technológia is a legtöbb eszköz számára elérhetővé váljon, az Európai Bizottság a technológiai fejlődés alapján az elektronikus eszközök vezeték nélküli töltésének harmonizálásán fog dolgozni - tették hozzá.



A jogszabály a kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Az új szabályokat a hatálybalépésük után 24 hónappal kell alkalmazni.