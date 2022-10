Üzlet

Ezüstérmes lett egy magyar diák a szakmák világversenyén

2022.10.22 00:30 MTI

A tájékoztatás szerint az idei WorldSkills világversenyt eredetileg 2022 októberében tartották volna Sanghajban, de a szervezők a kínai járványügyi helyzet miatt lemondták a rendezvényt. A világversenyt így most 15 ország 26 városában bonyolítják le 62 versenyszámban, ezeken 57 országból 1015 versenyző méretteti meg magát szeptember 7. és november 26. között.



Magyarországot 23 versenyszámban 27 fiatal szakember képviseli 10 különböző országban.



A huszonegyéves Sisák Botond webfejlesztő versenyét a dél-koreai Goyangban tartották 2022. október 13. és 16. között.



Az utóbbi napokban további hat kiválósági érmet is hazahoztak a fiatal magyar tehetségek: szintén Goyangban Lakos Bence szoftverfejlesztő, míg Bóné Áron Zoltán informatikai rendszerüzemeltető versenyszámban versenyzett kimagasló eredménnyel. Ferenczi Krisztofer és Kovács Márton csapata a németországi Stuttgartban, mechatronika szakmában bizonyította felkészültségét. Svájcban, Aarauban Uszkó Dorka Csenge grafikus, Basel városában Nagy Dániel épületasztalos és Sajtos Dániel bútorasztalos remekeltek. Kiválósági érmet azoknak a versenyzőknek ítéltek oda, akik pontszámuk alapján közel kerültek a dobogósok eredményéhez, és szakmailag szintén kiemelkedően teljesítettek.



Közölték: a magyar versenyzők részvételét a WorldSkills és a EuroSkills nemzetközi szakmai versenyeken a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi és koordinálja, szponzorokkal együttműködve biztosítja a versenyzők felkészítését az eredményes szereplésre.