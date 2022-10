Energiaválság

Kijárási tilalom jöhet egy vidéki városban

Legalább 25 százalékos energiamegtakarításra van szüksége a fűtést és az áramot illetően a komlói önkormányzatnak. A település képviselő-testülete nemrég készítette el az energiaválságra vonatkozó intézkedéscsomagot, ugyanis segítség nélkül a város nem tudja kezelni az energiaválságból adódó költségeket, kormányzati támogatást pedig csak akkor kaphatnak, ha helyben is tesznek a megtakarításért.



Polics József, Komló polgármestere elmondta, a fűtésre irányuló korlátozások már életbe léptek. Ennek értelmében az óvodában nyitvatartási időben maximum 20 fokot biztosítanak, más időszakokban pedig csupán 16 fokra állíthatók a hőközponti szabályzók. De április 30-ig zárva tart a város színháza is, és az önkormányzati hivatal működési rendjében is változások lépnek életbe.



Valamint a közvilágítás korlátozását is tervezik, ám ezzel kapcsolatban egyelőre nem született döntés. A polgármester a Bama.hu-nak azt mondta, az intézkedés jogszabályi háttere jelenleg még nem egyértelmű, ezért folyamatosan zajlanak az egyeztetések.



"Az egyik verzió szerint Komlón 22 és hajnali 4 óra között szünetelne a közvilágítás: Polics József javaslata szerint ez kijárási tilalommal kellene, hogy párosuljon, amire a Covid idején is volt már példa, ezúttal azonban a közbiztonság érdekében" - fogalmazott a település első embere.



Ugyanakkor hozzátette: ha erre nem lesz lehetőség, akkor a rendőrség és a polgárőrség segítségét kéri a város, akikhez csatlakozhatnának a helybéliek is.