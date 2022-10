Világgazdaság

Szerdán is zárva marad a charleroi-i repülőtér az induló utasok számára

Az induló járatok utasai számára szerdán is zárva marad a magyarországi légijáratokat is kiszolgáló belgiumi Charleroi nemzetközi repülőtér a biztonsági szolgálat hétfő óta tartó sztrájkja miatt, az érkező járatok legtöbbjét fogadja a légikikötő - tájékoztatott a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap szerdán.



A repülőtér igazgatósága kedden döntött a légikikötő lezárásárról az induló utasok esetében, miután a repülőtéri biztonsági szolgálat folytatódó sztrájkja miatt kialakult zsúfoltság ellehetlenítette a földi kiszolgálást.



A légikikötő tájékoztatása szerint a reptér beengedő kapuinak lezárásról hozott döntés az utasok és a rendfenntartó erők biztonságának megőrzése érdekében született. Újabb döntésig nem lesznek elérhetők a repülőtéri terminálok, ahogy a belépés sem engedélyezett a repülőtér teljes területére - közölték.



Philippe Verdonck, a repülőtér vezérigazgatója elmondta, hogy kedden tettlegességig fajult a helyzet, öt rendőr megsérült. Az igazgató botrányosnak nevezte a biztonsági szolgálat sokakat megkárosító akcióját, ami szavai szerint "erősen rontja a repülőtér imázsát".



A charleroi-i repülőtér biztonságáért felelős vállalat munkatársai hétfőn kezdtek sztrájkba azért, mert a légikikötő közbeszerzés útján, egy újabb cég bevonásával kívánja végeztetni a beengedést és a csomagellenőrzést. A repülőtér vezetősége szerint egy újabb cég bevonására azért van szükség, mert az elmúlt években "előfordultak visszatérő problémák" amiatt, hogy a feladatokat egyetlen szolgáltatónak kellett ellátnia. A szolgáltatás folytonosságának biztosításához elengedhetetlen a feladatok megosztása két cég között - írták. Az újabb cég bevonása nem befolyásolja a foglalkoztatást, sem a díjazás mértékét - tették hozzá.



A munkabeszüntetés miatt már hétfőn nehezen volt megközelíthető a charleroi-i repülőtér, a biztonsági szolgálat a helyszínre vezető körforgalom közlekedését lassította.



A beszámoló szerint a sztrájk valószínűleg a hét hátralévő részében is folytatódik. A repülőtér vezetése kedden közölte: egyes légitársaságok már döntöttek járatainak nagy részének Brüsszelbe, a Zaventem nemzetközi repülőtérre irányításáról, néhány légicég azonban valószínűleg az összes charleroi-i járatát törli a következő napokban.



Közölték továbbá, a Ryanair ír légitársaság arról határozott, hogy a reptér lezárása miatt a beszállókapuknál megjelenni nem tudó utasok esetében a távolmaradást járattörlésnek fogja minősíteni, ami lehetőséget biztosít egy másik járatra való átjelentkezésre, illetve a vételár visszatérítésének kezdeményezésére.