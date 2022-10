Beruházás

Lázár: lényegében véget ért a vasútvillamos fejlesztése Szeged és Hódmezővásárhely között

Az ország első tram-train (vasútvillamos-) rendszerének köszönhetően tíz éven belül ikervárossá válhat Szeged és Hódmezővásárhely - mondta az építési és beruházási miniszter kedden az MTI-nek.



Lázár János azt mondta: a beruházás mintaprojektnek is tekinthető. A fideszes politikus, a hódmezővásárhelyi-makói térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy lényegében véget ért a vasútvillamos fejlesztése Szeged és Hódmezővásárhely között. Ezzel lezártnak tekinti a beruházásért felelős kormánybiztosi munkáját, az üzemeltetést a jövőben a MÁV Start Zrt. végzi - tette hozzá.



A politikus az első tervek megszületésétől a megvalósításig tizenöt éven át tartó projektről kifejtette: közlekedéstörténeti, valamint gazdaság- és területfejlesztési jelentősége is van. Nemcsak az ország első vasútvillamos-rendszere épült ugyanis ki a két Csongrád-Csanád megyei település között, de száz év óta ez az első olyan beruházás, amely során villamosvonal létesült olyan városban, ahol korábban nem volt - jelezte.



A fejlesztés gazdaság- és területfejlesztési jelentőségéről szólva hangsúlyozta: a két település között naponta 10-15 ezer ember ingázik. A korszerű és modern közlekedési kapcsolatnak köszönhetően Hódmezővásárhely és Szeged tíz éven belül ikervárossá válik, ami előnyös mindkét településnek, de az egész Dél-Alföldnek is, hiszen értékesebbé és vonzóbbá teszi a térséget a munkahelyteremtő tőke számára - fogalmazott.



Lázár János szerint a vasútvillamos hatalmas fejlődést hoz a hódmezővásárhelyiek életszínvonalában, hiszen az itt élők úgy kapnak hozzáférést a megyeszékhely oktatási, kulturális, egészségügyi, közigazgatási, sport- és szabadidős szolgáltatásaihoz vagy munkaerőpiacához, hogy közben nem kell elköltözniük szülővárosukból. Ezzel azt a világszerte jellemző tendenciát is ellensúlyozni lehet, hogy a vidéki kisvárosok, falvak egyre nehezebben tudják megtartani a polgáraikat, a nagyvárosok elszívják a lakosságot, különösen a fiataloka - fejtette kit.



A beruházás - folytatta - mintaprojektnek is tekinthető, hiszen az itt megszülető tapasztalatok alapján más hazai viszonylatokban is felmerülhet vasútvillamos-kapcsolat kiépítése.



Lázár János kiemelte, hogy a vasútvillamos sikerességét a kihasználtsága igazolja, az augusztusban fizetőssé váló szolgáltatás iránt ugyanis nem csökkent, hanem nőtt az érdeklődés: az első két és fél hónap tapasztalatai alapján átlagosan 160 ezer alkalommal veszik igében az utasok a szerelvényeket havonta, így rövidesen sűríteni kell majd a járatokat.