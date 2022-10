Energia

MVM Next: aki több energiaszámlát kap, halasztva és részletben is fizethet

Az új szabályok szerint készült első számlák kiállítása augusztusban kezdődött meg, azóta csaknem 11 millió számlát küldött ki az MVM. 2022.10.11 11:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Akik egyszerre több számlát kapnak az MVM-től, a feltüntetett határidőn túl december 15-ig kamatmentesen halasztva is fizethetnek és részletfizetést is igényelhetnek - közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kedden az MTI-vel.



A közleményből kiderül, hogy az új szabályok szerint készült első számlák kiállítása augusztusban kezdődött meg, azóta csaknem 11 millió számlát küldött ki az MVM.



Azok a lakossági ügyfelek, akiknek az elmúlt időszakban a cég még nem állított ki számlát, egyszerre több számlát fognak kapni, amelyek fizetési határideje meg fog egyezni. Figyelembe véve, hogy ezek egyidejű befizetése jelentős anyagi teherrel járhat, az ügyfeleknek a számlákon feltüntetett fizetési határidőn túl lehetőségük lesz halasztott módon, december 15-ig rendezni ezeket - fejtették ki.



A kamatmentes halasztott fizetés minden érintett ügyfélnek automatikus lesz, nem kell külön igényelni. Ezen felül igényelhető a szolgáltatónál kamatmentes részletfizetés is, amit abban az esetben célszerű kérelmezni, ha valaki december 15-ig nem tudja rendezni a számláit - ismertették.



Jelezték, hogy októberben megkezdődik a számlák kiküldése a társasházaknak, valamint a nagycsaládos ügyfeleknek és a többletkedvezmény érvényesítése a többgenerációs családi házban élő fogyasztói közösségek számláiban.



Augusztustól a társasházak földgáz esetében kedvezményes többletmennyiségre jogosultak, erről eddig már több tízezer társasház tett nyilatkozatot, a többletmennyiségek beállítása társasházanként történik. Többletkedvezményre jogosultak továbbá a nagycsaládos fogyasztók is, az ezzel kapcsolatos igényeket a kormányablakokban nyújthatják be - írták.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a rezsicsökkentett ár azon családi fogyasztói közösségek számára is biztosítva van, akik olyan családi házban vagy ikerházban élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő lakás található, de csak egy közös gázórával rendelkezik. Az ehhez szükséges hatósági bizonyítványt a település jegyzőjénél kell igényelni; a kedvezmény érvényesítése legkorábban októbertől lehetséges.



A számlázási rendszer a gyógyászati segédeszközt igénybe vevők részére a rezsicsökkentett árat jelenleg még a 2523 kilowattóra kedvezményes mennyiségig veszi figyelembe, abban a többletkedvezmény még nem jelenik meg. A többletkedvezmény azonban nem veszik el, legkésőbb az elszámolási időszak végén érvényesítik - mutattak rá.



A nem lakossági egyetemes szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek esetében szeptember végéig bezárólag megtörtént a számlák kiállítása, az október 1-je utáni szabályok szerinti számlákat az informatikai fejlesztés elvégzését követően fogja az MVM Next kiküldeni - tájékoztattak a közleményben.