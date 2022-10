Energiaválság

Energiahivatal: a magyar háztartások energiaköltségei továbbra is a legkedvezőbbek

Míg szeptemberben több európai fővárosban is jelentősen emelkedtek a háztartásokat terhelő rezsiköltségek, addig a meghatározott éves átlagfogyasztással rendelkező magyar háztartások továbbra is kedvező áron juthattak földgázhoz és villamos energiához - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MTI-vel pénteken.



Az Energie-Control Austria és a MEKH megbízásából készült nemzetközi ár-összehasonító vizsgálat szeptemberben több európai fővárosban is jelentős energiaár-növekedést regisztrált.



A kutatás szerint a lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia ára Stockholmban 47 százalékkal, Tallinban 41 százalékkal, Berlinben és Prágában 23 százalékkal emelkedett, míg a földgázért Tallinban 88 százalékkal, Bécsben 36 százalékkal, Amszterdamban pedig 23 százalékkal kellett többet fizetni az előző hónaphoz képest.



Kiemelik: a magyar fogyasztók rezsiköltségei szeptemberben nem emelkedtek. A szeptemberi nemzetközi ár-összehasonlítás eredményei szerint a magyar fogyasztók a rezsivédett árkategóriába tartozó átlagfogyasztás évi 2523 kilowattóra (kWh) esetén a második legolcsóbb árat (9,22 eurocent/kWh) fizetik a villamos energiáért. Azok a háztartások, akik 20 százalékkal többet fogyasztanak a megadott éves átlagfogyasztásnál, azok 10,63 eurocent/kWh áron juthattak villamos energiához, ami szintén a második legolcsóbb ár európai összehasonlításban.



A rezsicsökkentett áron vásárolható földgáz szeptemberben is Magyarországon volt a legolcsóbb - írták.



Átlagfogyasztás (63 645 megajoule) esetén a földgázért augusztusban továbbra is a magyar fogyasztók fizették a legalacsonyabb árat (2,53 eurocent/kWh). Az átlagot 20 százalékkal meghaladó fogyasztás esetén a magyar háztartások 5,07 eurocent/kWh áron jutottak földgázhoz, amely európai összehasonlításban a 2. legkedvezőbb ár.



A MEKH nemzetközi sztenderdek alapján kidolgozott havi ár-összehasonlítása az európai fővárosok villamosenergia- és földgázárait mutatja be. Az alapfelmérést az Energie-Control Austria és a MEKH által megbízott cég, a finn VaasaETT végezi.