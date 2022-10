Energiaválság

A francia kormány több évre szóló energiatakarékossági programot mutatott be

A francia kormány egy több évre szóló energiatakarékossági programot mutatott be csütörtökön, amely egyben segítheti, hogy a tél folyamán ne legyenek ellátási kimaradások, és az ország felkészüljön a klímaváltozás kihívásaira.



"Az a cél, hogy néhány nagyon egyszerű mechanizmussal sikerüljön közösen a hétköznapi fogyasztást 10 százalékkal csökkenteni" - mondta Emmanuel Macron államfő francia vállalkozók előtt.



"Amennyiben az egész nemzetnek sikerül ezt a célt tartania, amely kizárólag szándék kérdése, a legrosszabb forgatókönyvek szerint is átvészeljük a telet. Így válunk a sorsunk irányítóivá, még akkor is ha nem jön többet gáz Oroszországból, márpedig ez tűnik a legvalószínűbbnek, tekintettel mindarra, ami az elmúlt napokban történt" - tette hozzá.



Az államfő kiemelte: ez nem jelenti azt, hogy kevesebbet kellene termelni, vagy hogy a csökkenő gazdaság modellje felé fordulna Franciaország.



"A takarékosság csak annyit jelent, hogy hatékonyabbak vagyunk" - hangsúlyozta Emmanuel Macron.



A kormány által meghirdetett legfőbb intézkedések lényege, hogy kevesebb fűtésre és világításra, valamint a pazarlás elkerülésére ösztönzik - mindenekelőtt a fogyasztás csúcsidőszakaiban -, a lakosságot, az önkormányzatokat és a vállalatokat, ismét az otthoni munkavégzést helyezik előnybe a közigazgatásban, amelyhez 15 százalékkal növeli a rezsiköltségek fedezésre a munkavállalóknak folyósított napidíjat a kormány, és anyagi támogatást nyújt az autómegosztáshoz is - ismertette az államfő.



Agnes Pannier-Runacher, a klímaváltozás miatt az energetikai átállásért felelős kormánytag hangsúlyozta, hogy sürgősen kell cselekedni, és a küzdelem nem ér véget idén télen.



"Általános mozgósításra" kérte az országot, annak érdekében, hogy az energiafogyasztás 10 százalékos csökkentését két év alatt elérje Franciaország a 2019-es adatokhoz képest. Szerinte ez csak az első lépés ahhoz, hogy 2050-re a klímaszakértők szerint szükséges 40 százalékkal csökkenjen az energiafogyasztás.



Franciaország lakossági energiaellátásának 70 százalékát atomenergiával biztosítja, 16 százalékát pedig földgázból állítja elő. Ez utóbbinak mintegy 17 százaléka érkezett 2020-ban Oroszországból, de azóta ezt az arányt 9 százalékra csökkentette a kormány, a tél folyamán más forrásokból folytatják a földgáz beszerzését. Az ország 56 atomreaktora közül jelenleg azonban 32 nem működik karbantartás miatt, emiatt alakulhatnak ki a tél folyamán áramellátási problémák.



A kormány a téli fűtési időszakban a belterekben 19 Celsius fokos hőmérsékletet javasol, de "nem lesz hőmérséklet-rendőrség" - fogalmazott Agnes Pannier-Runacher, aki azt kérte a lakosságtól, hogy a szokásosnál két héttel később kezdjen el fűteni, és két héttel előbb zárja majd el tavasszal a csapokat.

A négyezer nyilvános uszoda vízhőmérsékletét egy fokkal csökkentik, a spotlétesítményekben 2 Celsius fokkal lesz hidegebb, a stadionok világítása is visszafogottabb lesz. A bevásárlóközpontok 30 százalékkal csökkentik a fényeiket a nyitvatartási idő alatt, és felére arra az időszakra, amikor zárva tartanak az üzletek. Az utcákon az üzletek reklámfényei éjjel 1 és reggel 6 óra között nem működhetnek, ahogy a középületek és múzeumok díszkivilágítását is korábban eloltják.