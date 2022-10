Élelmiszerbiztonság

Visszahívott egy terméket az Auchan, mert mérgező, rákkeltő anyag lehet benne

Forrás: Nébih

Az Auchan visszahívta a 100 grammos kandírozott gyömbér termékét aflatoxin szennyezettség gyanúja miatt - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI-vel.



A hivatal arra kérte a vásárlókat, hogy a 2023. szeptember 9-ei minőségmegőrzési idejű terméket ne fogyasszák el.



Az érintett áru bármelyik Auchan üzletbe visszavihető, annak árát blokk nélkül is visszatérítik - írták.



Az aflatoxinok már nagyon kis mennyiségben is mérgező, májkárosító, rákkeltő, a sejtek örökítő anyagát és a szervezet védekezőrendszerét károsan befolyásoló vegyületek. Különösen érzékenyek az aflatoxinokra a gyermekek, valamint azok, akik a hepatitisz B vírus által okozott májgyulladásban szenvednek.



Az aflatoxinok nagy mennyiségben gyors lefolyású, akut mérgezést is okozhatnak, melynek során a kialakuló súlyos májelégtelenség akár halálhoz is vezethet. Akut aflatoxin mérgezés elsősorban a fejlődő országokban fordul elő, ahol az éghajlat kedvez a toxintermelődésnek - olvasható a Nébih honlapján.