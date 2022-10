Foglalkoztatás

TIM: tízmillió kattintás fölött a munka.hu foglalkoztatási portál

Az egyszerűen átlátható szerkezetű, folyamatosan frissülő felületen jelenleg is számos elhelyezkedést, munkavállalást támogató programról tájékozódhatnak a munkaadók és álláskeresők. 2022.10.05 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már csaknem tizenegymillió alkalommal keresték fel a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat két éve megújított hivatalos honlapjának nyitó- és aloldalait. Az egyszerűen átlátható szerkezetű, folyamatosan frissülő felületen jelenleg is számos elhelyezkedést, munkavállalást támogató programról tájékozódhatnak a munkaadók és álláskeresők - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Technológiai Minisztérium (TIM).



A munkaerőpiaccal kapcsolatos hasznos információkat 2020 áprilisa óta érhetik el az érdeklődők a tartalmában, kinézetében és használhatóságában is korszerűbb honlapon. A munka.hu tavaly nyáron jutott el ötmillió látogatásig, egy évre rá megduplázta az oldalletöltések számát. A foglalkoztatási portált egy-egy idén szeptemberi hétköznapon átlagosan mintegy négyezren lapozták fel.



A felület nemcsak asztali számítógépről, hanem okostelefonról is felhasználóbarát módon érhető el, könnyű olvashatóság és egyszerű navigáció jellemzi. Önálló menüpontban böngészhetők itt a hazai munkaerőpiacot részletesen bemutató statisztikák, elemzések. A látogatókat számos további eszköz segíti: például térképes kereső az illetékes foglalkoztatási osztály megtalálásában, vagy kalkulátor az álláskeresési járadék várható összegének kiszámolásában.



Kutnyánszky Zsolt iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkár elmondta: "a portál naprakész tájékoztatást kínál az elérhető foglalkoztatási intézkedésekről, támogatásokról és az igényelhető ellátásokról is. Az aktuális programok közül a legnépszerűbb a Vállalkozások regionális munkaerő támogatása, amely a vidéki álláskeresők felvételére ösztönzi a cégeket. A foglalkoztatók eddig több mint 6700 munkavállaló után igényeltek összesen 5,7 milliárd forint bérköltség hozzájárulást. Tízből hét kérelem esetében már a kedvező támogatási döntések is megszülettek. Az augusztus közepén megnyílt pályázati lehetőség így másfél hónap alatt közel ötezer álláskeresőt segített kenyérkeresethez jutni".