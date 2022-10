Üzlet

Elon Musk mégis fizetne a Twitternek - 44 milliárd dollár a tét

Elon Musk mégis megvásárolná a Twitter közösségi médiavállalatot, az eredeti 44 milliárd doláros vételáron, ha az eladó eltekint a peres eljárástól.



A milliárdos üzletember kedden jelentette be, hogy megállapodást ajánl, amelynek lényege, hogy kifizeti az év elején kitárgyalt vételárat, ha a Twitter lemond a pereskedésről. Musk ajánlatáról levélben értesítette a közösségi médiacéget, és egyben hivatalosan is benyújtotta az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságához.



A Tesla és a SpaceX alapító-vezérigazgatója a peren kívüli megállapodásra vonatkozó javaslatát két héttel az eljárás első bírósági tárgyalása előtt tette, amelyet a Twitter az adásvételi szerződés megsértése miatt indított. A jogi eljárással a közösségi médiacég azt akarta kikényszeríteni, hogy Elon Musk ne álljon el vételi szándékától és fizesse ki a 44 milliárd dolláros vételárat.



Az üzletember javaslatában feltételül szabta, hogy az üzlethez kapjon adósságfinanszírozást, valamint, hogy a bíróság megszüntesse a peres eljárást.



Elon Musk idén áprilisban írt alá az adásvételi szerződést 44 milliárd dollárról a San Francisco-i székhelyű közösségi médiavállalatra. Az üzletből nem sokkal később megpróbált kihátrálni arra hivatkozva, hogy a Twitter elhallgatta előle a hamis és automata felhasználói fiókok tényleges számát.



A cég júliusban indított pert Musk ellen, amelyben azt követelte, hogy fizesse meg a kialkudott vételárat.



Elon Musk megállapodási javaslatának hírére a cég részvényeinek árfolyama mintegy 13 százalékkal, 47,93 dollárra ugrott, aminek nyomán a New Yorki Értéktőzsdén kedden délután felfüggesztették a papírokkal a kereskedést. Ez a részvényár ugyanakkor még mindig jócskán elmarad az adásvételi szerződésben szereplő, részvényenkénti 54,20 dollártól.