Gazdaság

Változatlan a számlázás rendje az MVM-nél

Egyes sajtóhírekkel ellentétben az MVM számlázási rendje nem változott, a számlázás időpontja visszakerül a megszokott időpontra - közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. csütörtökön az MTI-vel.



A számlák októbertől érkeznek ismét a korábbi rendben. Az eddigi változásokat az okozta, hogy augusztus végén, a tarifafejlesztéseket követően újraindított számlázások eltérhettek az ügyfelek besorolás szerinti havi számlázási időpontjától. A számlafizetésig rendelkezésre álló napok számán ugyanakkor ez nem változtatott.



Októberben a lakossági gázfogyasztóknak elég 15-éig fizetniük akkor is, ha korábban jár le a fizetési kötelezettségük. A késésnek nem lesz következménye, így késedelmi kamata sem. Az MVM Next folyamatosan fejleszti számlázási rendszereit az ügyfelek zavartalan kiszolgálása érdekében - tették hozzá.