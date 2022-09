Világgazdaság

Ratatics Pétert nevezték ki az INA igazgatótanácsának új elnökévé

Az INA horvát olajipari vállalat felügyelőbizottságása (fb) szerdán tudomásul vette a Mol Nyrt. által az INA igazgatótanácsába delegált magyar tagok lemondását és a horvát kormány kérésére visszahívta a horvát tagokat, majd új vezetést nevezett ki - közölte a horvát vállalat az MTI-vel.



A közlemény szerint az igazgatótanács új elnökévé Ratatics Pétert választották, az igazgatóság tagjává pedig a Mol javaslatára, 2023. június 30-ig tartó mandátummal Berislav Gasot és Pulay Krisztiánt nevezték ki. A horvát állam mint részvényes javaslatára három új igazgatósági tagot választottak meg Miroslav Skalicki, Hrvoje Simovic és Marin Zovko személyében, legfeljebb hat hónap időtartamra, az igazgatóság tagjainak nyilvános pályázat útján történő kinevezéséig.



Andrej Plenkovic horvát kormányfő sajtótájékoztatóján még szerdán délután elmondta: amint megalakul az új igazgatóság és kiválasztják a külső revizorokat, folytatódnak a tárgyalások a magyar féllel a cég irányítási módjának megváltoztatásáról is.



"Végül is az INA a mi vállalatunk, itt van Horvátországban, és fontos számunkra az energiaválságban" - hangsúlyozta.



Elégedetlenségének adott hangot, hogy a legnagyobb energiaválságban, a gáz és ennek következményeként az elektromos energia árának óriási növekedése idején valaki, aki az INA nevében a gáz eladásával van megbízva és ezért fizetést kap, bűncselekményt követ el, és ezt senki nem veszi észre.



"Ez óriási kárt okozott a cég hírnevének" - mondta.



Hozzátette: az INA-n kívül a Mol részvényesei is kárt szenvedtek, és az elmúlt egy hónapban az ügy politikai károkat okozott a horvát kormánynak, sokkal nagyobbakat, mint a Molnak - fogalmazott.



A korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) a rendőrséggel közösen indított akcióban augusztus 27-én öt embert tartóztatott le gázkereskedelemmel kapcsolatos visszaélések miatt, köztük Damir Skugort, az INA földgázkereskedelmi ágazatának igazgatóját. A vádak szerint valamivel több mint egymilliárd kunával (54 milliárd forint) károsították meg a horvát olajvállalatot, kihasználva a globális válságot és a gáz árának folyamatos világpiaci növekedését.



A horvát kormány ezt követően az INA igazgatótanácsának a felelősségre vonását, valamint a cég irányítási módjának megváltoztatását kérte.



Egy héttel később Fasimon Sándor, az INA horvát olajipari vállalat igazgatótanácsának elnöke felajánlotta lemondását az igazgatótanács éléről, majd néhány nappal később lemondott a másik két magyar tag, Horváth Ferenc és Simola József is.



A horvát tagok, Niko Dalic, Darko Markotic és Barbara Doric a visszahívásig nem mondtak le posztjukról.



Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.