USA

Elon Musk a leggazdagabb amerikai a Forbes listáján

Elon Musk, a Tesla Inc. alapítója és vezetője áll a Forbes magazin 400 leggazdagabb amerikai listájának élén. Musk nettó vagyona egy év alatt több mint 60 milliárd dollárral 251 milliárd dollárra nőtt.



A második helyre csúszott vissza a tavalyi listavezető Jeff Bezos, az Amazon.com online kereskedő cég vezetője 151 milliárd dollárral.



A képzeletbeli dobogó harmadik helyére Bill Gates állhatott fel 106 milliárd dolláros vagyonnal.



Larry Ellison, az Oracle vezérigazgatója a negyedik helyet szerezte meg (101 milliárd dollár), az ötödik pedig Warren Buffett befektető (97 milliárd dollár).



A tíz leggazdagabb amerikai között volt még a Google alapítója, Larry Page (93 milliárd dollár) és Sergey Brin (89 milliárd dollár), a Microsoft ex-vezérigazgatója, Steve Ballmer (83 milliárd dollár), Michael Bloomberg volt New York-i polgármester (76,8 milliárd dollár) és a Walmart kiskereskedelmi cég vezetője, Walmart Jim Walton (57,9 milliárd dollár).



Hosszú idő után először nem került be a tízes listába a Facebook alapítója, Mark Zuckerberg, aki a 11. helyet szerezte meg 57,7 milliárd dollárral.



Donald Trump 3,2 milliárd dolláros vagyonával a 343. helyre került, miután egy év kihagyás után visszatért a listára.



A Forbes számításai szerint a leggazdagabb 400 amerikai együttes vagyona 4 ezer milliárd dollár volt, 500 milliárd dollárral kevesebb tavalyhoz képest, leginkább a technológiai szektort képviselő milliárdosok lettek "szegényebbek", vagyonuk 315 milliárd dollárral csökkent.