Kormány

Szijjártó: a kormány feladata, hogy az ország kimaradjon a recesszióból

A kormány feladata, hogy Magyarország kimaradjon az Európára leselkedő recesszióból és továbbra is gazdasági növekedési pályán maradjon - mondta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Várkert Bazárban a Huawei European Innovation Day nevű rendezvényen.



Szijjártó Péter az MTI-hez eljuttatott hangfelvétel szerint a rendezvényen azt mondta: Európa gazdasági recesszió fel rohan és a kontinensen súlyos biztonsági válság van.



A koronavírus-járványról és a háborúról szólva megjegyezte: nehéz példát találni a világtörténelemben az utóbbi néhány évre, amikor kétszer "állt a feje tetejére" a világgazdaság.



Csak úgy lehet a magyar gazdaságot ebben az európai recessziós környezetben növekedési pályán tartani, hogy ha folyamatosan képesek vagyunk munkahelyteremtő beruházásokat vonzani Magyarországra és képesek vagyunk folyamatosan emelni a magyar gazdaság technológiai színvonalát - jelentette ki a miniszter.



Hangsúlyozta: ezekben a törekvésekben a kínai vállalatok kiváló partnernek bizonyulnak és a beruházásaik révén ebben a nehéz gazdasági helyzetben is támogatják a kormány törekvéseit.



A tárcavezető jelezte: mostanra a világon végrehajtott beruházások 70 százaléka mögött keleti vállalatok és keleti tőke, míg a 30 százalékuk mögött nyugati befektetések állnak.



A nagy kínai vállalatok egyre komolyabb piaci részesdésekre tesznek szert Európában és beruházásaikon keresztül növelik a jelenlétüket is - mondta Szijjártó Péter. "Magyarországnak érdeke ebben a környezetben az, hogy minél több nagy kínai beruházás jöjjön hazánkba" - húzta alá.



Hozzátette: Magyarországon gyárthat akkumulátort a kínai CATL, ami minden idők legnagyobb hazai beruházása és Európában is a legjelentősebbek közé tartozik. Ugyanakkor "különös előnyöket jelent" a Huawei kutatási központja, amely Budapesten üzemel és a logisztikai központjuk is Biatorbágyon.



Szijjártó Péter szerint a keleti nyitás politikájának eredménye, hogy ahogy 2020-ban, úgy idén is Kínából érkezik a legtöbb beruházás Magyarországra.



Leszögezte: Magyarország a jövőben sem fogja diszkriminálni a beruházásokat végrehajtó vállalatokat az alapján, hogy milyen országból jön. "Egy dolog számít: a beruházó vállalatoknak tiszteletben kell tartani a törvényeket és a jogszabályokat" - fogalmazott a tárcavezető. Hozzátetet, hogy ez az elv érvényesül akkor is, amikor "komoly nemzetközi nyomás" helyeződik a magyar kormányra, hogy ne engedje be a Huaweit. "Számunkra azonban büszkeség a Huawei beruházása" - emelte ki.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kínai telekommunikációs cég 15 éve van jelen Magyarországon és az első olyan kínai vállalat, amellyel stratégiai megállapodást kötött a kormány.

A céggel való együttműködés világosan jelzi Magyarország nyitottságát az innovációra, az új gondolatokra, az egyenrangú és kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre, az értékteremtő munkára - mondta Szijjártó Péter.



Kitért arra is, tavaly mintegy 1000 milliárd forintot költött a kormány kutatás-fejlesztésre, több mint 3600 kutatóhely van Magyarországon és több mint 90 ezren foglalkoznak kutatás-fejlesztéssel itt.



A minisztérium tájékoztatása szerint a Huawei European Innovation Day elnevezésű rendezvényen beszédet mond Marco Kamiya, az ENSZ iparfejlesztési szervezetének innovációs és digitális igazgatója; online jelentkezik be Jeff Wang, a Huawei közügyi és kommunikációs elnöke. Felszólal még Marco Xu, a Huawei közügyi és kommunikációs igazgatója, valamint Ujhelyi István európai parlamenti képviselő. Az egész napos rendezvényen a Huawei bemutatja legújabb elképzeléseit, innovációit. A nap folyamán több iparági szereplő, a Huawei partnerei, valamint kormányzati és egyetemi résztvevő is előadást tartanak.