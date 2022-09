Rezsicsökkentés

Lakossági tájékoztató kampányt indít az MVM

Az MVM lakossági tájékoztatási kampányt indít szeptemberben számos online felületen, amelyben a társaság bemutatja többek között az energiaszámlákkal és az elszámolással kapcsolatos információkat, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy a rezsicsökkentés továbbra is minden magyar háztartás számára megmarad az átlagfogyasztás mértékéig - közölte az MVM szerdán az MTI-vel.



A közleményben kiemelték, a háború és az elhibázott szankciók miatt egész Európát energiaválság sújtja. A magyar kormány azonban egyedülálló döntést hozott, és ilyen körülmények között is fenntartja a rezsicsökkentést. A rezsicsökkentés továbbra is minden magyar háztartás számára megmarad az átlagfogyasztás mértékéig. A 2022. augusztus 1-je és a 2023. július 31-e közötti időszakban a lakossági ügyfelek 2523 kilowattóra (kWh) áramot, és legalább 1729 köbméter (m3) földgázt vásárolhatnak rezsicsökkentett áron.



Hangsúlyozták, a lakossági tájékoztató kampányt annak érdekében indítják, hogy az új rezsiszabályok könnyebben érthetők legyenek az ügyfelek számára. A népszerű közösségi felületeken, online médiumoknál és az MVM weboldalain is megtekinthető kisfilmekben az ügyfelek tájékoztatást kapnak a rezsicsökkentéssel kapcsolatos legfontosabb információkról.



A társaság bemutatja az energiaszámlákkal és az elszámolással kapcsolatos információkat, az elszámolási módok különbségeit a diktálás és az átalánydíjas számlázás esetén, amelyek között az ügyfelek bármikor szabadon válthatnak. Az MVM részletes tájékoztatást ad továbbá az elérhető kedvezményekről, illetve a társasházakat és a H tarifát érintő kérdésekről.



A számlázással és egyéb tudnivalókkal kapcsolatban az MVM részletes, számos kérdésre választ adó tájékoztató weboldalt állított össze.