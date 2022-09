Gazdaság

Tájékoztató kampányt indít az MVM, hogy segítsen eligazodni az új számlákon

Lakossági tájékoztatókampányt indít az MVM, hogy segítsen az embereknek eligazodni a számlák útvesztőjében - közölte az ATV Híradóval a cég. A Nyugdíjas Parlament elnöke szerint, kormányzati támogatás nélkül az idősek helyzete kilátástalanná válhat: van olyan nyugdíjas, akinek már az öngyilkosság is eszébe jutott. Közben a K&H kutatásából az is kiderült, hogy a váratlan kiadásokra az aktív korúak sincsenek felkészülve, a munkavállalók több mint kétharmada csak egy hónapig tudná fedezni kiadásait, ha nem jutna fizetéshez.



Az utcán égették el megemelt rezsiszámláikat az emberek pénteken az olaszországi Nápolyban. A tüntetők szerint a számlák kifizetetlenek.



Az új számlák kiküldése már itthon is elkezdődött. Az utóbbi időben egyre több idős fordult segítségért a Nyugdíjas Parlamenthez. Az egyesület elnöke szerint egymillió nyugdíjas 140 ezer forint alatti összegből él, 650 ezren pedig magányosan. Nekik a költségek megosztására sincs lehetőségük.



"Nagyon elkeseredett levelek jönnek, van, aki öngyilkossággal fenyegetőzik. Mások azt mondták, kimennek az utcára lakni. Nem tüntetni, mert ők nem egy tüntetéshez szokott társaság, de könnyfakasztó, amiket írnak" - árulta el a Híradónak Karácsony Mihály a kormánytól kérve segítséget.



Az egyesület többek között a rezsiutalvány bevezetését, és a régi lakások állami támogatással történő korszerűsítését szorgalmazná. A kormány nyitott a tárgyalásra, amire jövő héten kerülhet sor.

A brutális összegű rezsiszámlák elárasztották az internetet is. Többen nem értik 13 köbméter gáz hogy kerül 12 ezer forintba, és 16 köbméter gázra miért számlázott ki a szolgáltató 154 ezer forintot.



A magas árak értelmezése miatt az MSZP rezsistopakciót indít. A párt szerint a kormány magára hagyta az embereket a félelmeikkel és a kérdéseikkel. "Küldje el nekünk kérdéseit vagy történetét a rezsistop@mszp.hu címre, és mi feltesszük azokat a kormánynak" - ígéri Tóth Bertalan a párt társelnöke.



Az MVM azt írta, az ügyfeleket érintő minden információ weboldalukon elérhető, de a következő napokban lakossági tájékoztatókampányt is indítanak, hogy segítsenek az eligazodásban.



Az már egy másik kérdés, hogy a megemelkedett rezsiszámlákat télen mennyien tudják majd fizetni. A K&H elemzéséből ugyanis az derül ki, hogy a magyaroknak nincs tartaléka. "A 30-59 éves korosztályt, ha nézzük, akkor átlagosan hét hónapra elegendő tartalékkal rendelkeznek az emberek. Viszont elég magas azoknak az aránya - 35 százalék -, aki csak egy hónapot tudna így átfinanszírozni, áthidalni" - magyarázta híradónknak Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.



Most a válaszadók negyede mondta azt, hogy nem tud vagy nem szokott pénzt félretenni. Egy évvel ezelőtt ez az arány még csak 18 százalék volt.