Gyász

Elhunyt Gereben András, az Equilor elnöke

Elhunyt Gereben András, az Equilor Befektetési Zrt. elnöke – közölte a társaság pénteken. Mint írták, a pénzügyi szakember tragikus hirtelenséggel hunyt el.



Gereben András több évtizede elkötelezetten dolgozott a hazai tőkepiac fejlesztéséért: munkájának eredményeként fontos vállalatfinanszírozási projektek valósulhattak meg, vezetésével jelentősen erősödött a legrégebbi magyar befektetési szolgáltató csoport – írták róla.



Gereben András a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett közgazdászdiplomát, pályafutását az MHB Talentum Rt-nél OTC értékpapír-üzletkötőként kezdte 1994-ben, majd 1996-ban csatlakozott az Equilorhoz.



Itt kezdetben értékpapír-üzletkötőként, majd értékpapír-üzletágvezetőként, később befektetési igazgatóként dogozott, majd 2005 óta ügyvezető igazgatója, 2009 óta pedig elnöke volt a társaságnak.



Vezetése alatt az Equilor egy kis értékpapír-kereskedő cégből a régió meghatározó befektetési bankjává vált – írták.

Gránit Bank Zrt. 50 százalék plusz egy szavazatnyi részesedést szerez az Equilor Befektetési Zrt-ben; a több mint 30 éves magyar befektetési szolgáltató változatlan menedzsmenttel folytatja működését - közölték a társaságok. A tranzakció nem érinti az Equilor Alapkezelőt.



A részesedésszerzést követően az Equilor Befektetési Zrt. neve, vezetése nem változik, a szolgáltatót továbbra is Gereben András elnök és Szécsényi Bálint vezérigazgató, a Budapesti Értéktőzsde korábbi alelnöke irányítja majd, akik megtartják 49,9 százalékos tulajdonrészüket. A tranzakció zárásához a Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.



Azt írták, hogy a tranzakció mindkét társaság és ügyfeleik számára is előnyös: a Gránit Bank ügyfelei számára bővül a befektetési-, és privátbanki szolgáltatások köre, míg az Equilor Befektetési Zrt. ügyfelei számára a banki háttérrel erőteljesebbé válik a befektetési szolgáltató növekedése.



A közleményben Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója kiemelte: a tranzakció illeszkedik a hitelintézet stratégiájába, amely célul tűzte ki a digitális platformon alapuló szolgáltatási paletta folyamatos bővítését befektetési és privátbanki szolgáltatásokkal. A Gránit Bank, az elmúlt évtized leggyorsabban növekvő hazai bankjaként, tevékenysége bővülésének újabb állomásaként tekint az Equilor Befektetési Zrt-ben való részesedésszerzésre és nagyra értékeli a jelenlegi menedzsment, különösen az elnök, a vezérigazgató, valamint a munkatársak hosszú évek óta tartó elkötelezett munkáját - tette hozzá.



Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a digitális szolgáltatások eddig is kiemelt figyelmet élveztek működésük során, de a Gránit Bank ilyen téren elvitathatatlan tapasztalatával a háttérben tovább fejlődhetnek, amellett, hogy a banki háttér és ügyfélkör az Equilor jelentős növekedését is támogathatja.



A Gránit Bank 2010 májusában, zöldmezős bankként kezdte meg tevékenységét, saját tőkéje ma megközelíti az 50 milliárd forintot, mérlegfőösszege idén fél év végén meghaladta a 820 milliárd forintot. A hitelintézet adózás előtti eredménye az első fél évben meghaladta a 6 milliárd forintot és az üzleti növekedés a vállalati és lakossági szegmensben is felülmúlta a bankszektor átlagát. A bank ügyfélszámláinak száma közelíti a 100 ezret, és a nem-teljesítő hitelek (NPL) rátája pedig mindössze 0,03 százalék, amely érték bőven a hazai bankszektor átlaga alatt marad.



Az Equilor Befektetési Zrt. teljes jogú tagja a budapesti, a prágai és a varsói értéktőzsdének, több mint 15 ezer ügyfél 550 milliárd forintnyi vagyonát kezeli.