Turizmus

MÁV-Start: 29 százalékkal többen utaztak a főszezonban a Balatonhoz 2021-hez képest

A balatoni főszezonban az előző évinél 29 százalékkal többen utaztak vonattal a tóhoz, és az utasok száma a járvány előtti utolsó év, 2019 adatát is megahaladta mintegy 32 százalékkal - közölte a MÁV-Start Zrt. pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint az elő- és főszezonban több mint 2,7 millióan utaztak vonattal a tóhoz, vagy onnan, illetve a balatoni állomások között. A legtöbben Siófokon, Balatonfüreden, Zamárdiban, Fonyódon és Balatonlellén fordultak meg.



A közleményben idézték Vitézy Dávidot, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közlekedésért felelős államtitkárát, aki elmondta: a kormány a székesfehérvári és a déli parti vonal teljes felújításával, az északi partiszakasz Balatonfüredig való villamosításával mindent megtett azért, hogy versenyképesebb legyen a balatoni közlekedés. Tovább dolgoznak a vasút fejlesztésén, a nyári számok igazolják, hogy van értelme, az utasok szívesen élnek a folyamatosan bővülő lehetőségekkel - tette hozzá.



Az idén is forgalomba álltak a nyári hétvégéken a Balaton felé az emeletes KISS motorvonatok, amelyek csaknem 45 ezer utast és mintegy 2000 kerékpárt szállítottak, és néspzerűek voltak az éjszaka közlekedő "Bagolyvonatok" is.



A jegyek többségét, csaknem 1,3 millió darabot már a MÁV appban és a megújult Elvira felületén vásárolták meg az utasok. A MÁV applikációban vásárolt az utasok 24 százaléka, interneten 13 százaléka, jegyautomatákban pedig 17 százaléka.



A szezonális termékek közül a meghatározott vasútvonalakon és Volánbusz-járatokon egyaránt érvényes, jellemzően a tó körüli utazás elősegítésére hasznos, különféle Balaton 24/72 napijegyekből összesen 27 600 kelt el, négyezerrel több a tavalyinál. A kedvezményes, helyjegybiztosítást magában foglaló, interneten és MÁV appon vásárolható Okosjegyből mintegy 24 ezret vásároltak az utasok - olvasható a MÁV-Start közleményében.